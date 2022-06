Expositie van 100 nationaliteiten in 'Wij zijn Zaanstad': "Hoe mooi kan het zijn?"

Aan een waslijn van tientallen meters lang dansen de portretten van fotograaf Ruben Timman in de wind. Van de 180 nationaliteiten in de Zaanstreek, heeft hij er inmiddels zo'n 100 voor z'n camera gehad. Die foto's vormen nu een expositie in het Museum of Humanity op het Hembrugterrein. "Ik ga gewoon door, dus mensen kunnen zich nog melden", zegt Ruben bij de opening.

De opening is een groot feest met daarbij alle geportretteerden en hun familie. Aan lange picknicktafels wordt gegeten en gedronken. Ook is er live muziek en er wordt gedanst. Ruben loopt glimlachend rond, groet mensen, schudt handen en staat stil voor een kort praatje. "Hoe mooi kan het zijn?", verzucht hij en dat zal hij nog meerdere keren herhalen.

Ruben kwam op het idee door een uitspraak van burgemeester Jan Hamming dat er in de Zaanstreek maar liefst 180 nationaliteiten wonen. En de burgemeester is natuurlijk ook bij de opening aanwezig. Met zijn vrouw Roya. "Ik was zo'n Hollandse jongen die een Iraanse prinses wist te veroveren", zegt Hamming in zijn speech, "een oosters sprookje". Hij haalt een levenswijsheid van zijn schoonvader aan. "Die zei altijd: 'Hoe verschillend we ook zijn, we leven allemaal onder dezelfde zon en slapen onder dezelfde sterren'."

Liefde

En hoe zijn al deze mensen in de Zaanstreek terecht gekomen? Ruben: "Daar vraag je me wat." Sommigen zijn hier beland voor hun werk of zijn gevlucht, maar de meesten zijn hier voor de liefde naartoe verhuisd. "En hoe mooi is dat? Dat mensen iemand vinden in het leven, hun land opgeven en gaan hier wonen." Een Noorse vrouw is voor de liefde hier komen wonen. Die liefde is overgegaan, maar er kwam een 'nieuwe, betere liefde', vertelt ze.

Ruben zet graag één van de geportretteerden extra in de schijnwerpers: Pedro. "Hij is bijna 70 en komt uit Kaapverdië en heeft zoveel meegemaakt. Oorlog ontvlucht en een ernstig ongeluk met een auto net overleefd, maar hij is zo krachtig en liefdevol. Hij is een voorbeeld voor me."

