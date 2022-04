Fotograaf portretteert alle 180 Zaanse nationaliteiten: "Hoe gaaf is dit"

Fotograaf Ruben Timman van het Museum of Humanity heeft zo'n 60 Zaankanters voor zijn camera gehad met een verschillende nationaliteit. Burgemeester Jan Hamming van Zaanstad bracht hem op het idee om alle nationaliteiten in kaart te brengen. Het project 'Wij zijn Zaanstad' moet in juni af zijn met een expositie en misschien een boek met foto's en verhalen.

Op de vroege zondagochtend moet Ruben alles uit de kast halen om van een peuter een mooi portret te maken. Met een balletje verleidt hij het jongetje om recht in zijn lens te kijken. De toekijkende omstanders heeft Ruben dan al weggestuurd om zijn missie te laten slagen. Het lukt en hij laat de moeder zien hoe mooi haar zoontje erop staat. De moeder komt uit China, de vader komt uit Columbia en ze hebben elkaar ontmoet toen zij voor haar scriptie in het Zuid-Amerikaanse land woonde. Zij is opgegroeid in Limburg en sinds kort woont het gezin in Westzaan.

Liefdesverhalen

Ruben vindt het een prachtig verhaal zoals er zovelen zijn. "Vooral van de liefdesverhalen smul ik. Want heel vaak brengt de liefde iemand hier." Maar ook de schrijnende verhalen van mensen die voor oorlogen zijn, zoals nu de Oekraïners, krijgen een plek in het project.

Half-Iers

Een lief rossig meisje vindt het allemaal heel eng. Maar op schoot bij haar vader en door de charmes van Ruben, ontspant ze en toont haar mooiste glimlach. Haar vader is gewoon een Hollander, maar zij is half-Iers omdat haar moeder uit Ierland komt. Op de vraag of ze het toch wel leuk vond om gefotografeerd te worden knikt ze heel verlegen ja. Haar vader is zichtbaar trots op haar.

Ruben kan niet wachtende portretten in zijn museum op het Hemburgterrein op te hangen. Eerst nog wat werk aan de winkel. Op naar de 180 nationaliteiten.

Inwoners die mee willen doen, kunnen zich aanmelden via www.museumofhumanity.nl