Blaricumse burgemeester over populariteit dorp: "Goed om vergrijzing tegen te gaan"

Blaricum is de meest populaire gemeente van Nederland om naartoe te verhuizen. In drie jaar tijd zijn er bijna duizend nieuwe inwoners bijgekomen. Volgens burgemeester Joan de Zwart is dit goed om de vergrijzing van het dorp tegen te gaan. Dat zegt ze in het radioprogramma NH Gooi Zaterdag.

Blaricum - NH Nieuws / Sjoerd Stoop

In Blaricum kwamen er van 2017 tot en met 2020 meer dan 950 gevestigde inwoners bij. Dit komt neer op zo'n zeventig nieuwelingen per duizend inwoners: veruit het hoogste aantal van alle gemeenten. Inmiddels wonen er rond de twaalfduizend mensen in Blaricum. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek Hoewel deze cijfers voor burgemeester De Zwart geen reden om de vlag uit te hangen, is ze er wel blij mee. "Groei is niet een doel bij ons, maar het is wel mooi dat we niet ontgroenen en vergrijzen zoals dat in vaktermen heet." Deze enorme instroom is vooral te danken aan de bouw van de nieuwe wijk de Blaricummermeent en draagt bij aan deze 'ontgrijzing'. "Zeker in die beginjaren stonden er heel veel ooievaartjes in de wijk."

Dorpskarakter Angst dat deze instroom van nieuwelingen ten koste gaat van het typische dorpskarakter is De Zwart ook niet. "Het gaat er vooral om wat inwoners met elkaar zelf willen. Maar de inwoners van de Blaricummermeent voelen een enorme binding met Blaricum. Dat dorpse, kleinschalige en de natuur wordt enorm gewaardeerd." Stelt de burgermoeder. Maar toch erkent ze dat er een scheiding is tussen verschillende wijken. "We hebben verschillende dorpsdelen die ook van elkaar afliggen." Volgend jaar zwaait De Zwart zelf af als burgemeester na veertien jaar. Ze laat dan ook weten trots te zijn op hoe het dorp zich in die tijd heeft ontwikkeld. "Als je ziet hoe het was toen ik kwam en hoe het is als in vertrek, is er ontzettend veel gebeurd. Het dorp heeft zich binnen proporties ontwikkeld. En ik ben blij dat het is gelukt om ook de Blaricummermeent Blaricums te laten zijn." Luister het hele interview met burgemeester Joan de Zwart terug via deze link.