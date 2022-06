Blaricum erg populair onder verhuizers, senioren verplaatsen liever naar Laren

Van alle provincies heeft Noord-Holland de meeste vertrekkers te incasseren. Dat komt met name door de Amsterdammers die hun heil ergens anders zoeken. Maar het loopt niet overal leeg. Één klein plaatsje in 't Gooi blijkt erg in trek bij de verhuizers.

Bijna vierhonderdduizend mensen verhuisden van Noord-Holland naar een andere provincie, van 2017-2020. Het aantal nieuwkomers in de provincie lag dertigduizend lager. Dit blijkt uit de meest recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over verhuisbewegingen, die zijn opgevraagd en geanalyseerd door de nieuwsredacties van de NOS en de regionale omroepen.

Blaricum

Binnen Noord-Holland (en eigenlijk binnen heel Nederland) valt met name de gemeente Blaricum op. Samen met Waddinxveen is Blaricum namelijk het meeste in trek bij de verhuizers. In Blaricum kwamen er van 2017 tot en met 2020 meer dan 950 gevestigde inwoners bij. Dit komt neer op zo'n zeventig nieuwelingen per duizend inwoners: veruit het hoogste aantal van alle gemeenten. Inmiddels wonen er rond de twaalfduizend mensen in Blaricum.

Dit komt mede omdat er in Blaricum de laatste jaren veel nieuwe woningen zijn gebouwd, zoals bijvoorbeeld de nieuwe woonwijk Blaricummermeent. NH Nieuws ging hier langs om te peilen of het de nieuwkomers een beetje bevalt in het pittoreske Noord-Blaricum.

Tekst gaat door onder de video