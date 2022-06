Eindelijk: daar zijn de sneeuwpanters!

Ze waren al ruim twee maanden in Anna Paulowna, maar nu eindelijk zijn de sneeuwpanters op Landgoed Hoenderdaell nu ook zichtbaar voor het publiek. Het voor Nederland unieke koppel moest verhuizen na de sluiting van een dierenpark in Engeland. In Anna Paulowna kunnen ze eindelijk weer de poten strekken. Nou ja, met 29 graden liggen ze vooral. Maar waar?

Het is even goed zoeken met Robert Kruijff van Landgoed Hoenderdaell: "Het is erg warm, zeker voor sneeuwpanters, maar ik zie er daar links één liggen in het hok." Twee maanden lang zijn de dieren in quarantaine geweest en hebben ze moeten wennen aan de verschillende deelhokken. "Daar achterin krijgen ze eten, dat weten ze nu. Als we ze meteen los hadden gelaten, waren ze niet zo gauw terug gekomen."

Knuffel

Ook de bezoekers van het park hebben veel moeite om de sneeuwpanters te ontdekken. "Het lijkt wel een knuffel," grapt een man over de panter in het hok. Hij loopt snel door. Kruijff: "Ze hebben hier in ieder geval heel veel meer ruimte dan in Engeland, dus het kan zomaar zijn dat je ze een tijdje niet ziet. Ze zijn ook vrij schichtig."

