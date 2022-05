Als enige: Landgoed Hoenderdaell vangt twee 'Engelse' sneeuwluipaarden op

Als enige dierentuin in Nederland heeft Landgoed Hoenderdaell twee sneeuwluipaarden opgevangen. Dat laat directeur Robert Kruijff weten aan NH Nieuws. Het tweetal komt uit een dierentuin in Engeland die gaat sluiten. De dieren moesten dus naar een ander onderkomen en dat werd gevonden in het Noord-Hollandse Anna Paulowna.

De dieren zijn een paar weken geleden opgevangen in Anna Paulowna. Landgoed Hoenderdaell laat weten dat de dieren 'behoorlijk schuw' zijn. "Ze worden na hun verplichte quarantaineperiode eerst rustig in het separatieverblijf gelaten. Na een periode van wennen, mogen ze ook het grote verblijf ontdekken. De bezoekers kunnen ze daarom niet meteen zien, omdat ze eerst meer op hun gemak moeten zijn."

Panterverblijf

Voor twee Perzische panters die zijn opgevangen bij het naastgelegen Stichting Leeuw, is vorig jaar een speciaal panterverblijf gemaakt. Nadat één van de twee panters doodging en ook nog in afwachting van goedkeuring van het verblijf was, was de verhuizing nog niet geweest.

Nu de overgebleven Perzische panter alleen is – en volgens Stichting Leeuw 'de aandacht van zijn panterbuurvrouwen hem afleiding geeft' – is besloten om in plaats daarvan de twee sneeuwluipaarden onder te brengen in dit nieuwe panterverblijf.

De sneeuwluipaard is een bedreigde diersoort en Landgoed Hoenderdaell hoopt in de toekomst aan een fokprogramma mee te kunnen doen om de diersoort in stand te houden.