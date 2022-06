De Peiling: topless zonnen is niet meer van deze tijd

De zomer is deze week officieel begonnen en dat is te merken in ons land. De temperaturen lopen op tot 30 graden en veel Noord-Hollanders zoeken daarom verkoeling op. Veel vertoeven op het strand, maar topless zonnende vrouwen zijn daar bijna niet meer te vinden. Organisatie BlootGewoon riep daarom vijf jaar geleden de Nationale Toplessdag in het leven, omdat bleek dat vrouwen wel topless zouden willen zonnen, maar dat om verschillende redenen niet meer doen.

Schaamte

Woordvoerder van NFN Open & Bloot, de organisatie achter BlootGewoon, Karlien Lodewijk, zegt hierover: "Vrouwen durven vaak niet topless te zonnen. Er kan sprake van zijn schaamte over hun lichaam of ze zijn bang dat er foto's op sociale media komen. Ook speelt bodyshaming een rol. Als je online altijd perfecte lijven ziet, kun je onzeker worden over je eigen lichaam."

Toch is het niet altijd zo geweest. "In de jaren 90 lagen de stranden vol met topless vrouwen. Je ziet dat het de laatste jaren is omgedraaid." Ook ziet zij dat in het zuiden van Europa een stuk normaler is om zonder topje te zonnen. Waarschijnlijk helpt het dat meerdere vrouwen het daar doen.

#Freethenipple

Het helpt volgens Lodewijk ook niet mee dat Amerikaanse sociale media strenge regels hebben. Op Facebook en Instagram is het bijvoorbeeld verboden om een vrouwentepel te laten zien, maar de tepel van een man mag wel. "Als je borsten niet meer laat zien, zijn het blijkbaar dingen die je achter gesloten deuren moet houden." Veel socialmediagebruikers zijn het niet eens met deze strenge regel en online is ook vaak de hashtag #freethenipple te vinden.

Vind jij topless zonnen nog wel van deze tijd of niet? We horen het graag van je!