Topless zonnen mag gewoon: 'In Bloemendaal zie je het weer steeds vaker'

Het is vandaag de langste dag van het jaar: het officiële begin van de zomer en ook Nationale Toplessdag. Organisatie Blootgewoon riep de dag vijf jaar geleden in het leven, omdat bleek dat vrouwen wel topless zouden willen zonnen, maar dat om verschillende redenen niet meer doen.

NFN Open & Bloot

Dat vertelt woordvoerder van NFN Open & Bloot, de organisatie achter Blootgewoon, Karlien Lodewijk. "Vrouwen durven vaak niet topless te zonnen. Er kan sprake van zijn schaamte over hun lichaam of ze zijn bang dat er foto's op sociale media komen. Ook speelt bodyshaming een rol. Als je online altijd perfecte lijven ziet, kun je onzeker worden over je eigen lichaam." Ook ziet Lodewijk dat het voor mannen veel gewoner is om hun shirt uit te trekken. "Waarom mogen mannen het wel? Mannen en vrouwen zijn gelijk, maar op dit punt blijkbaar niet en wordt het geseksualiseerd." Toch is het niet altijd zo geweest. "In de jaren 90 lagen de stranden vol met topless vrouwen. Je ziet dat het de laatste jaren is omgedraaid." Karlien Lodewijk ziet dat het in het zuiden van Europa een stuk normaler is om zonder topje te zonnen. Waarschijnlijk helpt het dat meerdere vrouwen het daar doen. "Als we met wat collega's topless gaan zonnen, bijvoorbeeld met zijn drieën, dan zien we om ons heen dat andere vrouwen ook hun topje uit doen." Zandvoort, Bloemendaal en Sint Maartenszee Er zijn verschillende redenen om zonder topje te willen zonnen. "Het kan vrijer voelen en het is minder koud doordat je geen natte bikinitop aan hebt", schetst Lodewijk. "Ook vinden sommige vrouwen het mooier om egaal bruin te worden zonder witte strepen." In Noord-Holland is er een hele lange kuststrook waar je lekker topless kunt zonnen. De woordvoerder benadrukt dat het op ieder openbaar strand gewoon mag. "Dat heeft ermee te maken dat mannen en vrouwen voor de wet gelijk zijn. Naakt mag niet overal, maar topless wel." Er zijn een paar plekken aan onze kust waar volgens Lodewijk vaak vrouwen zonder topje te vinden zijn. "Dat zijn Zandvoort, Bloemendaal en Sint Maartenszee. Dat zijn voor ons bekende stranden waar je het wel een keertje kan proberen." Waarom het daar vaker gebeurt dan op andere plekken weet Lodewijk niet. Tekst gaat door onder de foto.

De actie in 2018 - NH Nieuws

Voorzitter van Reddingsbrigade Bloemendaal Ruud Cloeck ziet dat het topless zonnen de afgelopen jaren wel weer wat is toegenomen. "Vroeger gebeurde het veel, maar toen kwam de mobiele telefoon en ik denk dat mensen bang zijn om gefilmd te worden. Eerst was een camera heel groot en kwamen mensen het nog tegen ons zeggen en dan gingen we er even heen, maar met de telefoon zie je niet of mensen filmen." Waarom het nu dan weer toeneemt weet Cloeck niet. "Het moet ook gewoon kunnen, die vrijheid moet er zijn. Het is nog niet zoveel als vroeger, maar je ziet het wel weer steeds meer en dat is mooi."

Quote "We zijn niet allemaal hetzelfde gelukkig" Karlien Lodewijk - NFN Open & Bloot

Karlien Lodewijk vindt het zonde dat vrouwen niet meer topless op het strand liggen. "Elk lijf mag er zijn zoals het is en we zijn niet allemaal hetzelfde gelukkig. Het oordelen over andermans lijf is niet oké", zegt ze. "Je ligt daar niet als beauty queen, maar gewoon omdat je in de zon wil liggen." Het helpt volgens Lodewijk ook niet mee dat Amerikaanse sociale media strenge regels hebben. Op Facebook is bijvoorbeeld verboden om een vrouwentepel te laten zien, maar de tepel van een man mag wel. "Als je borsten niet meer laat zien, zijn het blijkbaar dingen die je achter gesloten deuren moet houden." Hoewel het vandaag Nationale Toplessdag is, wil Lodewijk vooral meegeven dat topless iedere dag kan. Daarvoor heeft ze wel een aantal tips: "Smeer je goed in met zonnebrandcrème en doe het gewoon. Vind je het niks? Dan doe je je topje weer aan. Het is goed om er bij stil te staan waarom je het niet zou doen. En als je het echt spannend vind, ga dan op je buik liggen of sla wat om. We zeggen ook niet dat het moet, maar dat het mag."