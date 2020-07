Poedelnaakt de vakantie door: "We zijn allemaal bloot, dat is geweldig"

SCHAGERBRUG - Inchecken en uitkleden, dat is het devies voor de fanatieke naturist. NH Nieuws gaat deze weken op zoek naar bijzondere bestemmingen in de kop van Noord-Holland, met deze week het enige plekje waar je volledig naakt de zomer door mag brengen: naturistencamping de Groote Keijns in Schagerbrug.

"De mentaliteit hier is ook anders", gaat hij verder. "Als iets je niet zint, dan vertel je dat hier netjes tegen elkaar. Dat is op een normale camping echt anders." Overigens zien de meeste naturisten de 'normale' camping juist als absurd. "Wij spreken van textielcamping of klérencamping."

Weinig jeugd

Meerdere malen beginnen gasten over het feit dat ze het te laat hebben aangedurfd. "Er is niks lekkerder, dus ik had dit veel eerder moeten doen." Daarin schuilt een oproep aan de huidige jeugd, die amper op dit soort campings te vinden is. "De jeugd is toch wel iets preutser. Ze gaan wel naar een sauna, maar naakt op een camping dat weer niet."

"De leden van onze vereniging zijn tussen de 60 en 80 jaar, maar af en toe komen er ook gasten met kinderen", vertelt voorzitter van de naturistenvereniging Geminat Douwe Hollenga. "Maar ik geloof niet dat naturisme uitsterft. Veel mensen kiezen er gewoon pas voor op latere leeftijd."

