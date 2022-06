Zorgen over rukker in bosjes bij basisschool Zwanenburg: "Doet wat met de ouders"

Een masturberende man in de bosjes van wandelpark Zwanenburg is hét gesprek van de dag in het dorp. Een man bevredigde zich eergisteren in de buitenlucht, vlak bij een basisschool, een kinderopvang en een kinderboerderij.

Op sociale media circuleerden de afgelopen dagen beelden van de man, die in de bosjes staat te masturberen en even later met een grijns op zijn gezicht wegloopt. Enkele tientallen meters verderop, in hetzelfde wandelpark, zit onder andere basisschool De Zwaan.

Alle ouders op de hoogte

Schooldirectrice Lisette Keus laat aan NH Nieuws weten bekend te zijn met de situatie: "Dit zijn hele nare dingen, je merkt dat het wat doet met de ouders en het gevoel van veiligheid aantast. De kinderen hebben er gelukkig niks van meegekregen en alle ouders zijn op de hoogte gebracht."

Ze vertelt dat er meerdere ouders maandag op de stoep stonden om te waarschuwen voor de man. "Wij hebben daarop foto's van de meneer aan ons hele team laten zien", aldus Lisette Keus.

Videobeelden

De directie van de kinderopvang wil er verder niet op in gaan, maar laat weten bekend te zijn met de situatie. Uit navraag bij de politie blijkt dat ook zij op de hoogte zijn gebracht. Ook zij hebben de beelden in bezit.

Op sociale media circuleren nu enkel nog foto's van de man. Eerder waren videobeelden te zien te zien waarop duidelijk zichtbaar was dat de man masturbeerde. De politie vraagt de beelden te verwijderen van internet: "We nemen deze meldingen serieus en doen hier onderzoek naar. Beelden zelf delen raden wij ten zeerste af. Dit kan mogelijk gevaarlijk zijn, nadelige uitwerkingen hebben op het opsporingsonderzoek en/of later tot strafvermindering leiden", aldus de politie.