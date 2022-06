Nieuwe impuls voor dorpshuis in Schellinkhout: "Een opleving voor het dorp"

Schellinkhout krijgt als het aan Mike de Landgraaf ligt een nieuw dorpshart. Totdat er een nieuw dorpshuis wordt gebouwd, krijgt het oude een nieuwe impuls. Het moet zorgen voor verbinding en leefbaarheid. "We willen Schellinkhout weer een nieuw leven inblazen."

Het dorp Schellinkhout, dat ruim 900 inwoners telt, krijgt uiteindelijk een nieuw dorpshuis. Maar dat loopt vertraging op, nu de politiek in Drechterland haar zorgen heeft geuit dat de vrijgemaakte budgetten met de sterk stijgende bouwkosten niet toereikend zijn.

En dat steekt. Het 'nieuwe dorpshart', waar al jaren naar uitgekeken wordt, moet er volgens Mike de Landgraaf van Stichting Schellinkhout snel komen. "Het slaperige dorp moet weer een opleving krijgen. Het wordt nodig tijd dat het dorp weer een centraal hart krijgt."

Van jong tot oud

Maar de huidige beheerders leggen hun taken neer, voordat het nieuwe gebouw er staat. De nieuwe uitbaters Mike de Landgraaf en Sylvia Broers stappen in dat gat, en nemen voor de komende drie jaar het stokje over.

Op maandag 4 juli krijgen ze de sleutel overhandigd. Het weekend daarop gaan ze over. "Dat is al vrij snel. Die week gaan we nog een hoop opknappen. Nog een likje verf hier en daar, iets meer kindvriendelijk maken."

Aan ambities ontbreekt het dus niet. Zo willen De Landgraaf en Broers een nieuw terras aanleggen, dat in de zomer elke dag open moet zijn. Ook het aanbieden van een daghap staat op de agenda. "Voor de bewoners en dorpsgenoten uit de regio, een snelle en gezonde maaltijd. Ook voor ouderen is dat fijn, die weinig tot geen sociale contacten hebben, wat ze eenzaam kan maken. Het gevoel van samenzijn komt dan weer terug."

Er is zelfs ruimte om kinderverjaardagen én bierproeverijen te houden. "We hebben al contact gehad met lokale bierbrouwerijen. We proberen op allerlei manieren een invulling te geven aan het dorp. Van jong tot oud."

Picknickmand

Maar daar blijft het niet bij. Het 'Strandje van Schellinkhout' – uitgegroeid tot een begrip in het dorp – wordt ook optimaal benut. "We willen een picknickmand samenstellen met daarin lokale producten, die ze mee kunnen nemen naar het strand. Als die op is, komen wij 'm weer bijvullen."