Schellinkhouters vrezen uitstel bouw dorpshuis: "Vertraging kost alleen maar meer"

"Na jaren van stilstand in het dorp zijn we toe aan een volgende stap, een vertraging van de MFA zou een zware teleurstelling zijn", zeggen inwoners die zich verenigd hebben in de Woonalliantie Schellinkhout en van meet af aan betrokken zijn bij de plannen.

VVD Drechterland eiste eerder in een brandbrief aan de onderhandelaars van het nieuwe college, dat er onderzocht wordt wat de totale kosten van de plannen van zowel MFA Schellinkhout als de nieuwe MFA in Westwoud zijn op basis van de huidige bouwkosten. "De kans is groot dat de budgetten van toen, onvoldoende zijn", zegt fractievoorzitter Robbert Oud. Hij verwacht dat de kosten veel hoger uitvallen dan de bedragen die een aantal jaar geleden door de gemeenteraad ervoor zijn vrijgemaakt – beide zo'n vier miljoen euro.

De VVD vreest zelfs dat de daadwerkelijke bouw van één of beide MFA's op korte termijn niet mogelijk zal zijn. "Het MFA Schellinkhout wordt mede-gefinancierd vanuit een bouwplan van Schellinkhout en die opbrengsten vallen ook al tegen. Dan ben ik benieuwd welke keuze het nieuwe college gaat maken: de plannen doorzetten en op andere terreinen keuzes maken, de MFA in versoberde vorm neerzetten of zeggen we stellen één of beide MFA's uit."

Ook Progressief Drechterland uit zorgen. Er zou eerst begin juni een bijeenkomst zijn over de toekomstige MFA, maar die is volgens de politieke partij uitgesteld. Volgens Progressief Drechterland wordt er na de zomervakantie de gemeenteraad gevraagd om nieuw krediet.

'Vertraging kost geld'

Als de bouw vertraagt, kost dat alleen maar meer geld en dat komt de leefbaarheid in het dorp niet ten goede, zegt de Alliantie. "Bij vertraging hebben de huidige school en dorpshuis De Dregt groot onderhoud nodig. Ook voldoen beide niet meer aan de huidige eisen voor energieverbruik en ventilatie. En door de bouw tijdig door te laten gaan, zullen ook de appartementen geld opleveren."

In het nieuwe MFA Schellinkhout komt zowel het dorpshuis, een gymzaal, basisschool Jan Luyken, een kinderdagverblijf en tien appartementen. Daaromheen wordt een dorpsplein en speelveld aangelegd. De gemeente verwacht dat de MFA in 2024 klaar is.

Het toekomstige beheer van het dorpshuis zal ondergebracht worden bij de Stichting Schellinkhout: een groep inwoners die zich inzet voor de vitaliteit van het dorp. Zij zien sinds tijden een ommekeer waarbij jonge gezinnen Schellinkhout weer weten te vinden en 'het slaperige dorp een opleving krijgt'. "Waar de huidige school en het dorpshuis tegenover de kerk tien jaar geleden moeite hadden om invulling te vinden door het teruglopend aantal jonge mensen, is dat de laatste vijf jaar omgedraaid", zegt voorzitter Mike de Landgraaf.

Nieuw 'hart van het dorp'

Des te meer benadrukt hij dat 'het nieuwe hart van het dorp waar al jaren naar uitgekeken wordt' er snel moet komen. In een brief richtte de stichting zich tot de gemeente. "We zijn niet veeleisend en we weten donders goed dat we niet bovenaan het prioriteitenlijstje van de gemeente Drechterland staan. Nu is er eindelijk iets waar we naar uitkijken, wat ons dorp ingrijpend gaat veranderen. We hopen oprecht dat jullie inzien wat dit voor ons dorp kan en gaat betekenen."