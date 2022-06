Vissen saai? Deze straatvissers rennen in Alkmaar de longen uit hun lijf

Als je vandaag in het Alkmaarse centrum was, heb je misschien wel heel veel mensen met hengels heen en weer zien rennen. Er was een wedstrijd streetfishing, sinds de coronalockdown erg populair. Zo'n vijftig teams gingen vandaag voor 'de meeste centimeters'.

Langs de Oudegracht, de Geestersingel en bij de Karpertongarage: overal gooiden fanatieke liefhebbers van de hengelsport hun blinkertjes uit. Sijmen van den Berg van Sportvisserij MidWest legt uit waar de strijd vandaag om gaat. "Wie de vijf grootste baarzen, drie snoekbaarzen en twee grootste snoeken in een tijdspanne kan binnenhalen." Deze actieve vorm van vissen heet streetfishing (of urban fishing) en is anders, aldus Van den Berg. "Omdat er zo veel interactie is met de mensen in de buurt... Je hebt altijd omstanders!"

Streetfishinh Alkmaar - NH Nieuws

De vissers vandaag zijn niet voor het eerst in Alkmaar. Een fanatiekeling vertelt: "We gaan altijd al een week van tevoren onderzoek doen naar de plek van de wedstrijd. Ze zitten vooral op beschutte plekjes, zoals onder de bruggen en langs bootjes." Het is daarom zaak dat de deelnemers een goede planning maken, zodat ze in de korte tijd die ze hebben zo veel mogelijk plekken af kunnen gaan. Vissen herontdekt "Vissen is sinds corona eigenlijk steeds populairder geworden", vertelt Van den Berg, "Het is voor mensen een fijne manier om even buiten te komen." De sportvissers verenigingen zijn een van de weinig sportverenigingen in Nederland die een stijging in leden ziet. "Veel jonge mensen hebben ook de sport ontdekt!"

Maaike Polder / NH Nieuws

WK streetfishing Het officiële wereldkampioenschap streetfishing is op 14 en 15 oktober in Zwolle.