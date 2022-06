Michael organiseert gratis 'BMX-dagen' in afwachting van een échte baan

Het ongeduld spat er vanaf bij Michael van der Meer. De Wormerveerder is al een behoorlijke tijd bezig om een fietscrossbaan te realiseren in de Zaanstreek. Er is nu zicht op een baan in maart 2023. Tot die tijd organiseert hij losse 'BMX-dagen' op openbare plekken in de streek, zoals vandaag in Westknollendam.

NH Nieuws

Lachend pakt hij zelf ook een fietsje erbij. Een paar kinderen die op het kleine evenement zijn afgekomen zitten even verhit uit te puffen. Als Michael is uitgefietst zegt hij: "We zijn al twee jaar bezig om een crossbaan te creëren." Anderhalf jaar terug leek het al geregeld, maar het ging toch veel moeilijker dan gedacht. "Het plan is ongewijzigd: een tijdelijke baan op een bouwlocatie waar woningen gebouwd worden. Daarnaast willen we ook kijken naar een locatie waar we permanent kunnen blijven." Locatie Begin deze maand kreeg hij te horen dat de locatie waar oorspronkelijk naar gekeken werd, Overtuinen in Zaandam, nog steeds een serieuze optie is. "We moeten eerst wachten wat er leeft en kruipt om zand er neer te kunnen leggen", zegt de initiatiefnemer over de controles die moeten plaatsvinden. Het zand moet lange tijd inklinken voordat er op gebouwd kan worden, en in die tijd kan er dus worden gecrosst. "Als alles goed is kunnen we in maart 2023 beginnen." Michael vertelt hieronder over de baan, tekst loopt door onder de video

Michael van der Meer over de fietscrossbaan - NH Nieuws

Het duurt dus nog even. Michael kijkt om zich heen in de streek en ziet soms locaties een bestemming krijgen waar ook een baantje neergelegd had kunnen worden. Het stelt hem af en toe teleur: "Ik voel me een beetje aan het lijntje gehouden." Toch is hij positief gestemd: "We zijn blij met de sponsoren die ons nu helpen. Er zijn geen kosten voor de kinderen, alles is gratis. We geven ook gratis fietsen weg." En die baan gaat er deze keer echt komen, hij weet het zeker: "De aanhouder wint, en dat is BMX Zaanstad."