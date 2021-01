Op deze plek komt een tijdelijke fietscrossbaan: "Voor de vakantie willen we crossen"

Het stuk grond is bestemd voor woningbouw, maar woningcorporatie Parteon wilde meewerken om er tijdelijk een baan aan te leggen. Van der Meer is zelf geen fanatiek fietser, maar nadat hij aandacht vroeg voor zijn initiatief op social media merkte hij dat er voldoende animo voor het idee is.

"Ik zie in de coronaperiode dat er wel sport is, maar niet waar iedereen behoefte aan heeft", aldus Van der Meer. Hij richt zich in eerste instantie op kinderen, maar wat hem betreft is straks iedereen welkom om te komen fietscrossen.

Bij het ontwerp van de baan krijgt Van der Meer hulp van een architect uit Ecuador, waar hij via familie contact mee heeft. "Die weet wel hoe een baan in elkaar zit. We zijn met hem in discussie over hoe deze baan eruit komt te zien. Samen met de kinderen wil ik de baan bouwen, zodat ze ook beseffen wat er allemaal komt kijken bij het maken van zo’n baan."

Deze baan is tijdelijk. "Ik ga komende donderdag nog met de gemeente in gesprek", zegt Van der Meer. "Als dit slaagt, is er misschien draagvlak om ook een vaste locatie te bemachtigen."