Knieoperatie kost AZ-speler Sugawara begin van voorbereiding

先週、膝の手術をしました!大事な時期に怪我をしてしまった自分に腹が立ちますがそのエネルギーをリハビリに向けてしっかり治して、更にまた強くなってピッチに戻ります!ちなみにもう歩けてます。笑



I’ll be back more more more stronger!!! I can walk now so see you soon on the pitch guys!!! pic.twitter.com/Xer6H3dWwY