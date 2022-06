AZ-Ajax eerste topper, kansrijke rentree FC Volendam en loodzware start Telstar

In het conceptprogramma van de KNVB staat dat de eerste topwedstrijden zullen worden gespeeld op 18 september. AZ - Ajax en PSV - Feyenoord staan dan op het programma. Voor FC Volendam wacht een opening met mogelijkheden in de eredivisie en in de eerste divisie moet Telstar meteen vol aan de bak.

AZ schiet een penalty raak tegen Ajax - Pro Shots / Stanley Gontha

De eerste klassieker in de eredivisie staat op het programma op zondag 22 januari 2023. Dan spelen Ajax en Feyenoord in De Kuip. Voor AZ staan de eerste twee topduels tegen Ajax en Feyenoord al vroeg op het programma. De Alkmaarders spelen de eerste ontmoeting tegen de twee allebei thuis. AZ sluit het seizoen af met de topper tegen PSV. Op zondag 28 mei krijgt de ploeg van Pascal Jansen de Eindhovenaren op bezoek. Ajax Ajax begint het eredivisieseizoen met een uitwedstrijd in Limburg. Op zaterdag 6 augustus spelen de Amsterdammers om 16.30 uur tegen Fortuna Sittard. De eerste thuiswedstrijd is een week later tegen FC Groningen op zondag 14 augustus om 14.30 uur.

Eerste vijf wedstrijden Ajax:

Fortuna Sittard - Ajax: zaterdag 6 augustus 16.30 uur

Ajax - FC Groningen: zondag 14 augustus 14.30 uur

Sparta Rotterdam - Ajax: zondag 21 augustus 14.30 uur

FC Utrecht - Ajax: zondag 28 augustus 12.15 uur

Ajax - Cambuur: zaterdag 3 september 16.45 uur

De eerste topper voor Ajax is tijdens speelronde 7. Op zondag 18 september gaat de ploeg van trainer Alfred Schreuder op bezoek in Alkmaar. AZ en Ajax beginnen sluiten het weekend dan om 16.45 uur af. Tekst loopt door onder de foto.

Ajax viert feest na het behalen van de 36e landstitel - Pro Shots / Toon Dompeling

AZ Voor AZ begint het seizoen officieel al op donderdag 21 juli. De Alkmaarders spelen dan in de tweede voorronde van de Conference League. Vanmiddag hoort AZ wie dan de tegenstander is. De Alkmaarders beginnen het eredivisieseizoen met een thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles op zondag 7 augustus om 16.45 uur.

Eerste vijf competitiewedstrijden AZ:

AZ - Go Ahead Eagles: zondag 7 augustus 16.45 uur

Sparta Rotterdam - AZ: zondag 14 augustus 14.30 uur of 16.45 uur

AZ - NEC: zondag 21 augustus 14.30 uur

SC Cambuur - AZ: zondag 28 augustus 14.30 uur of 16.45 uur

FC Emmen - AZ: zondag 4 september 14.30 uur

Vervolgens treft AZ in de eerste speelronden Sparta Rotterdam, NEC, Cambuur en promovendus FC Emmen. Dat biedt kansen voor een goede seizoensopening. De eerste topwedstrijd voor AZ is op zondag18 september. Dan krijgt het bezoek van landskampioen Ajax. Tekst loopt door onder de foto.

Jesper Karlsson juicht na zijn gelijkmaker tegen Heerenveen - Pro Shots / Erik Pasman

FC Volendam Op zondag 7 augustus zal FC Volendam de rentree in de eredivisie maken. De ploeg van trainer Wim Jonk begint op zondag 7 augustus om 12.15 uur aan het nieuwe seizoen met een wedstrijd tegen FC Groningen. De eerste grote test is tegen PSV. In speelronde drie gaan de Volendammers op bezoek in het Philips Stadion en wacht een weerzien met oud-speler Joey Veerman. Op zaterdag 8 oktober om 18.45 uur komt Ajax op bezoek in het vissersdorp.

Eerste vijf competitiewedstrijden FC Volendam:

FC Groningen - FC Volendam: zondag 7 augustus 12.15 uur

FC Volendam - NEC: zondag 14 augustus 12.15 uur

PSV - FC Volendam: zaterdag 20 augustus 20.00 uur*

FC Volendam - FC Twente: zondag 28 augustus 14.30 uur of 16.45 uur

Sparta Rotterdam - FC Volendam: zaterdag 3 september 20.00 uur * als PSV play-offs CL speelt naar 31 augustus

Met de wedstrijden tegen FC Groningen, NEC en Sparta Rotterdam heeft Volendam een relatief gunstige opening. Tussendoor speelt het wel tegen PSV en FC Twente, de nummers twee en vier van afgelopen seizoen. In de zesde speelronde speelt FC Volendam voor de gelegenheid op vrijdagavond. Op vrijdag 9 september om 20.00 uur ontvangt het dan Go Ahead Eagles. De weken daarna speelt Volendam uit tegen Vitesse en uit tegen Fortuna Sittard om vervolgens op zaterdag 8 oktober (aftrap 18.45 uur) thuis tegen Ajax aan te treden. Tekst loopt door onder de foto.

FC Volendam is op weg naar de eredivisie - Pro Shots / Stanley Gontha

De eerste divisie gaat van start in hetzelfde weekend als de eredivisie. Op vrijdag 5 augustus rolt de bal voor het eerst weer in de stadions. De clubs uit de eerste divisie hebben dit jaar opnieuw de mogelijkheid gekregen om tijdens de interlandperiodes niet te hoeven voetballen. Elf clubs hebben daarvan gebruik gemaakt, waardoor hun wedstrijden eerder worden gepland. Tekst loopt door onder het artikel.

Telstar Telstar wacht een zware start van het seizoen. Op maandag 8 augustus begint Telstar met een uitwedstrijd bij Jong Ajax (aftrap 20.00 uur). In de eerste thuiswedstrijd op vrijdag 12 augustus krijgt Telstar bezoek van degradant PEC Zwolle en een week later gaan De Witte Leeuwen op bezoek bij Willem II, dat ook uit de eredivisie degradeerde.

Eerste vijf competitiewedstrijden Telstar:

Jong Ajax - Telstar: maandag 8 augustus 20.00 uur

Telstar - PEC Zwolle: vrijdag 12 augustus 20.00 uur

Willem II - Telstar: vrijdag 19 augustus 20.00 uur

Telstar - Helmond Sport: vrijdag 26 augustus 20.00 uur

Telstar - De Graafschap: vrijdag 2 september 20.00 uur

In de vijfde speelronde staat voor de nieuwe trainer Mike Snoei de ontmoeting met zijn vorige werkgever De Graafschap op het programma. Telstar, dat afgelopen seizoen op een teleurstellende negentiende plaats in de eerste divisie eindigde, krijgt daarna wedstrijden tegen Almere City, Heracles Almelo, Jong FC Utrecht en Jong PSV.

Tekst loopt door onder de foto.

Mike Snoei in zijn eerste periode als trainer van Telstar - Pro Shots / Stanley Gontha

Topduels De KNVB laat weten dat de meeste topduels na een Europese speelronde gespeeld zullen worden. “Helaas ontkomen we hier niet aan. Dat heeft te maken met de beperkte ruimte die er is om gelijke omstandigheden te creëren, mede gezien het risicokarakter van deze wedstrijden waardoor ze verplicht op zondag gespeeld moeten worden”, aldus manager competitiezaken betaald voetbal Jan Bluyssen.

Topwedstrijden voor in de agenda:

PSV - FC Volendam: zondag 20 augustus 20.00 uur*

AZ - Ajax: zondag 18 september 16.45 uur

FC Volendam - Ajax: zaterdag 8 oktober 18.45 uur

AZ - Feyenoord: zondag 16 oktober 16.45 uur

AZ - FC Volendam (speelronde 12)

FC Volendam - Feyenoord (speelronde 13)

Ajax - PSV (speelronde 13)

PSV - AZ (speelronde 14) Feyenoord - Ajax: zondag 22 januari 14.30 uur

Ajax - FC Volendam: donderdag 26 januari 21.00 uur

FC Volendam - AZ: zaterdag 4 februari 18.45 uur

Feyenoord - FC Volendam (speelronde 25)

Ajax - Feyenoord (speelronde 26)

FC Volendam - PSV (speelronde 29)

PSV - Ajax (speelronde 30)

Ajax - AZ (speelronde 31)

AZ - PSV zondag 28 mei 14.30 uur

Tijdens het WK voetbal in Qatar (van 21 november t/m 18 december) wordt een algehele stop ingelast in de eredivisie. In de eerste divisie wordt gewoon doorgevoetbald in die periode. Clubs in de eerste divisie spelen in de periode van het WK drie speelrondes, waarvan één tijdens de voorbereiding en twee tijdens het toernooi.