Zaandammer Robert Molenaar als trainer aan de slag bij 'Parel van het Zuiden'

NAC Breda heeft in Robert Molenaar de nieuwe trainer gevonden. De geboren Zaandammer was als trainer van het beloftenteam al werkzaam bij de Bredanaars.

Molenaar heeft een contract voor één seizoen getekend bij NAC. Ton Lokhoff en Rogier Molhoek worden zijn assistenten en tekenen ook voor één jaar bij de Parel van het Zuiden.

"Ik vind het een voorrecht om van zo een mooie club hoofdtrainer te mogen zijn en onder de nieuwe eigenaren een team te mogen leiden dat het NAC-dna draagt. Daarnaast heeft de club gezorgd voor een ervaren en toch ambitieuze technische staf. Er is een hoop werk te verrichten en ben blij dat we weer snel aan de slag mogen", aldus Molenaar op de clubsite.

Eerder werkzaam bij FC Volendam

Het is voor de 53-jarige Noord-Hollander zijn vierde klus als trainer in het betaald voetbal. In 2015 begon hij bij FC Volendam, waar hij aan het einde van zijn tweede seizoen werd ontslagen. Daarna stond Molenaar voor de groep bij Roda JC en Almere City. De oud-speler van FC Volendam was eerder ook jeugdtrainer bij AZ.