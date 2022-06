Opbouw van festival Julianapop in volle gang: "We zijn lekker bezig"

Na twee jaar stilstaan kunnen de organisatoren van Julianapop niet wachten om komende zaterdag weer een geweldige dag met muziek en gezelligheid te organiseren in Julianadorp. Het festival, dat ooit heel klein begon, was binnen enkele dagen uitverkocht. Vrijwilligers zijn deze week druk bezig om het kale grasveld om te toveren tot festivalterrein.

"We gaan super hard", vertelt bestuurslid van Julianapop Mitsy Haeck, als ze op het festivalterrein om zich heen kijkt. Sinds maandag is een enthousiaste groep vrijwilligers keihard bezig met de opbouw van het festival, waar komende zaterdag zo'n 5.000 mensen op af komen. En naast het enthousiasme zit het weer ook erg mee. "We hebben een jaar gehad dat we in de regen aan het opbouwen waren en dan ben je echt beduidend minder productief dan in de zon", aldus Haeck.

Het podium en de bar staan en inmiddels wordt er hard gewerkt aan de versieringen die de zwarte hekken een beetje moeten gaan verbloemen. Er wordt groots uitgepakt, en dat mag volgens de organisatie ook wel weer na een afgelaste Julianapop in 2020 en een online-editie in 2021. "Ik word er heel erg blij van dat dit eindelijk weer kan", zegt Haeck.

Maan

De organisatie heeft afgelopen tijd hard gewerkt aan een spetterende line-up. Zo zorgen onder andere Rondé, Maan, Sjaak, Donnie en een Belgische coverband van Queen voor live entertainment. Ook is er ruimte voor lokaal talent, want de Helderse zangeres Lotte Schuiling mag zich ook toevoegen aan de line-up. "Er is voor ieder wat wils", aldus Haeck.