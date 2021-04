Julianapop wordt digitaal feest: popfestival wordt live uitgezonden via gratis stream

Nog een jaar zonder Julianapop was voor de organisatie naar eigen zeggen geen optie, dus wordt het jaarlijkse popfestival in Julianadorp nu omgevormd tot een digitaal feest. Eenieder die dat wil, kan op 19 juni live meekijken met een gratis stream.

Gezien de huidige coronamaatregelen komt Julianapop in juni volgens de organisatie 'gewoonweg te vroeg'. "Het evenement verplaatsen naar een later moment dit jaar bleek niet haalbaar, maar nóg een jaar cancelen was voor ons ook zeker geen optie."

Om de festivalgangers toch te laten genieten van het popfestival, is daarom besloten om een digitaal feest op te zetten. "Lange tijd was er hoop dat we tegen die tijd weer bezoekers zouden mogen ontvangen, maar toen dat steeds onwaarschijnlijker werd was de keuze voor een online-editie snel gemaakt." Liefhebbers kunnen via een gratis livestream meekijken, er hoeft vooraf geen kaartje worden gekocht: de stream is voor iedereen toegankelijk.

De livestream duurt ongeveer 2 uur en er worden beelden uitgezonden vanuit de studio en vanaf het veld. Net als in 2019 wordt deze editie gepresenteerd door Marthijn van Steinvoorn en Mats Jorissen. Samen met Jordy Kribben vormen zij het dj-trio 'JPOP NONSTOP'. Er zullen ook nog twee acts vanaf het veld te volgen zijn. Wie dat zijn, is nog niet bekend.

'Julianapop 2021: bij je thuis' begint op 19 juni vanaf 18.00 en 18.30 uur.