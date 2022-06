Jessica Schilder verbetert eigen Nederlands record kogelstoten

Dat is twee centimeter verder dan de afstand die ze vorige week liet noteren tijdens de FBK-Games in Hengelo. In Tsjechië was ze duidelijk de beste. Tweede werd Anita Márton uit Hongarije met een afstand van 17,65 meter.

De Volendamse is bezig aan een ijzersterk seizoen. Voor de FBK-Games stond haar record nog op 18,89 meter.