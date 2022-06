Schilderij 'Gezicht op Beverwijk' verkocht voor 450.000 dollar, koper nog onbekend

Bij veilinghuis Christie’s in New York is het werk ‘Gezicht op Beverwijk’ van Salomon van Ruysdael voor 450.000 dollar verkocht aan een – nu nog – onbekende verzamelaar. Met het opgeld voor het veilinghuis erbij betaalt de koper 567.000 dollar. Taxateur Jeroen Zoetmulder, die voor Museum Kennemerland probeerde het schilderij aan te schaffen, kon niet meebieden.

Tot op het laatste moment was Zoetmulder, die naar New York is afgereisd voor de veiling, in de veronderstelling dat er een mogelijkheid was dat de ‘Nachtwacht van Beverwijk’ terug naar zijn stad zou kunnen komen. Hoewel de Wijkertoren het belangrijkste symbool is voor Beverwijk, en gekoesterd wordt in de stad, waren er maar weinig mensen bereid om mee te betalen. Er was echter een anonieme investeerder uit Beverwijk die een flink bedrag had toegezegd.

Dat bedrag kwam niet in de buurt van de richtprijs van Christie’s – $500.000 - $700.000 – maar de hoop was dat door de ‘irreële richtprijs’ het schilderij niet verkocht zou worden. Gebaseerd op veilingresultaten uit het verleden schatte Zoetmulder dat het schilderij een marktwaarde van minder dan de helft van de richtprijs zou hebben. De hoge prijs was ook een reden dat Vereniging Rembrandt, de vereniging die musea helpt met kunstaankopen, niet wilde bijdragen.

Zie in de video hieronder de eerste reactie van Zoetmulder na de veilling in New York. De tekst gaat door na de video.