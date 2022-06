Van Ruysdael’s schilderij Zicht op Beverwijk eindelijk naar huis? "Alles is mogelijk"

Op 10 juni wordt bij Christie’s in New York het schilderij View of Beverwijk geveild, een uniek stadsgezicht dat Salomon van Ruysdael in 1646 maakte en waarin de Wijkertoren een prominente rol speelt. Omdat het schilderij meer dan een half miljoen moet opleveren is de kans groot dat het verdwijnt in de privécollectie van een kunstverzamelaar in een ver land. Toch ziet taxateur Jeroen Zoetmulder mogelijkheden om het schilderij naar Beverwijk te halen.

'Zicht op Beverwijk' geschilderd door Salomon van Ruysdael in 1646 - Christie's New York

Het is vrij uitzonderlijk dat dit schilderij op de markt komt: sinds 1982 hoort het bij de collectie van het Museum of Fine Arts in Boston. Maar die heeft besloten het terug te geven aan de Joodse familie van wie het in de Tweede Wereldoorlog geroofd is. En die familie gaat het werk nu veilen, zo werd eind januari van dit jaar bekend.

Financiële bijdrage Volgens Zoetmulder hoort het schilderij thuis in Beverwijk en moet het ooit te zien zijn in het Museum Kennemerland, waarvan hij mede bestuurder is. Hij heeft inmiddels diverse pogingen gedaan om de lokale politiek en fondsen te overtuigen om een financiële bijdrage te leveren. Maar zowel de gemeente Beverwijk als de Vereniging Rembrandt liet weten dat ze de prijs te hoog vinden. Daarom deed Zoetmulder ook een beroep op de lokale Quote 500-leden, die wellicht het schilderij willen kopen als investering. Hier heeft hij inmiddels meer succes. Voldoende munitie om te schieten Het ticket naar New York heeft Zoetmulder inmiddels geboekt. Hoe hoog hij kan gaan met bieden kan hij om technische redenen niet zeggen, maar hij heeft naar eigen zeggen voldoende munitie om te schieten. “Er is nu één investeerder over de brug. Als er nu nog een gulle investeerder bijkomt maken we een goede kans om het schilderij naar Beverwijk te halen”, vertelt Zoetmulder aan NH. “Tussen nu en 10 juni kan er nog van alles gebeuren. En ook op de veiling zelf kan het anders lopen dan verwacht. Alles is mogelijk." Documentaire Zoetmulder wordt in zijn ver gaande poging om het schilderij 'thuis' te krijgen op de voet gevolgd door NH Nieuws. Journalist Lex Boon en filmer Robbert Bianchi volgen de kunstliefhebber zowel in Beverwijk als in New York. Ze maken in opdracht van NH een documentaire over het schilderij en de betekenis hiervan voor de Beverwijkers. De documentaire zal op 8 juli te zien zijn op NH Nieuws. Kijk hieronder naar een voorproefje van de documentaire, waarbij Jeroen Zoetmulder en Lex Boon een print op ware grote bekijken bij de Wijkertoren.

wijkertoren - NH Nieuws