Brood wordt richting einde van het jaar fors duurder, verwacht deze Avenhornse bakker

We gaan richting het einde van het jaar flink meer betalen voor een brood. Dat stelt Max Pater, commercieel directeur van de gelijknamige bakkerij uit Avenhorn. Ondertussen werkt het bedrijf zelf ook aan oplossingen, zo wordt uitgelegd in het NH Media-programma Pak an Doen.

Maar de oorlog in Oekraïne heeft flinke consequenties op het bedrijf. Zo is de graanprijs behoorlijk gestegen, al kan de bakkerij dat probleem nog iets voor zich uitschuiven. "We werken met termijncontracten, dus hebben het voor een bepaalde periode afgedekt", legt de commercieel directeur uit.

"Maar dat we meer gaan betalen, daar kunnen we niet aan ontkomen. Al denk ik niet gelijk dat de prijs gaat verdubbelen. Het is spannend wat de prijs gaat doen. Of het gaat dalen als de markt weer stabiliseert."

Pilot met Nederlands graan

De bakkerij zit niet stil. Zo is het al langer bezig om te kijken of er met Nederlands graan brood gebakken kan worden. Iets wat door de kwaliteit tot nu toe niet ten goede kwam, waardoor het vooral voor veevoer wordt gebruikt.

"We zijn al een aantal jaar bezig goede tarwerassen te ontwikkelen om Nederlands brood mee te bakken. Daar doen we nu een pilot mee", aldus Max Pater. Het is dus niet de oorlog in Oekraïne die het in ontwikkeling heeft gezet. "We doen het uit duurzaam perspectief, en om de keten zo korter te maken."

Bake for life

De commercieel directeur vertelt ook over het project Bake for life dat zijn moeder startte. "We hebben een project in Afrika. Daar helpen we mensen met een handicap om het bakkersvak te leren. Om in hun eigen inkomen te voorzien of een eigen (micro)bakkerij te starten."

Bekijk hier ook de hele uitzending van Pak an Doen.