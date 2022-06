Solide tijd voor Nadine Visser tijdens Diamond League in Rome

Tijdens haar eerste Diamond League-optreden dit seizoen is Nadine Visser als zesde geëindigd. In het Stadio Olimpico in Rome liep de 27-jarige Hoornse de 100 meter horden in 12,98 seconden. Daarmee klokt ze nagenoeg dezelfde tijd als op de FBK Games.

Voor Visser was de Diamond League-wedstrijd in Rome haar eerste van dit seizoen. Tijdens de NK atletiek eind februari liep Visser een scheurtje op in haar hamstring en moest daardoor de eerste Diamond League-wedstrijden missen.

In de Italiaanse hoofdstad kwam Visser goed uit de startblokken en snelde ze in het spoor van haar concurrente naar 12,98 seconden. De winst in Rome ging naar Jasmine Camacho-Quinn in 12,37 seconden. Visser was drie honderdsten langzamer dan aflopen maandag op de FBK Games. Toen liep de Noord-Hollandse naar 12,95 seconden.

Komende dinsdag komt Visser weer in actie. Dan loopt ze een wedstrijd in het Finse Turku.

Na de FBK Games sprak NH Sport met Nadine Visser.