Doorgewinterde Nadine Visser past zich aan: "Liever minder intensief dan doorbeuken"

Voor het eerst sinds maart liep Nadine Visser tijdens de FBK Games in Hengelo weer een wedstrijd. De 27-jarige hordeloopster liep tijdens de NK indoor begin maart voor de tweede keer een scheurtje in haar hamstring op. "Dat gebeurde natuurlijk op een klote moment", zegt Visser na haar rentree.

Visser gold als één van de favorieten om op de WK indoor voor een medaille te gaan. In plaats van een podium in Belgrado stond Visser een revalidatie te wachten en kon ze zich opmaken voor het outdoorseizoen. In Oordegem (België) zou ze voor het eerst weer een wedstrijd lopen, maar dat plan liep anders.

Lichte klachten gooiden roet in het eten. "Als mijn hamstring gaat zeuren, dan word ik onzeker. Zodra dat weg is, heb ik wel vertrouwen", zegt Visser, die beter naar haar lichaam gaat luisteren. Inmiddels kent ze de kneepjes van het vak en zal ze soms op trainingen wat rustiger aan te doen om haar hamstring rust te gunnen.