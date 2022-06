Bergenaar ontkent misbruik vriendinnetje (7) van dochter: "Ze noemt hem nu 'meneertje Rot'"

Het Openbaar Ministerie eiste zojuist 2,5 jaar cel tegen de 43-jarige zedenverdachte uit Bergen. Hij zou het vriendinnetje (7) van zijn dochter seksueel hebben misbruikt. Ook zou er op zijn laptop restbestanden van kinderporno zijn gevonden. L. G. O. ontkent alles. De vader van het meisje: "We proberen ons groot te houden voor haar, maar 's avonds zitten we huilend op de bank."

Het was een beladen zitting deze morgen, over een zaak die al anderhalf jaar speelt in het kleine dorp Bergen. Mede daarom vroeg de verdachte om het achter gesloten deuren te behandelen, maar dit wees de rechtbank af. In de zaal zitten de verdachte, zijn partner en boven op de tribune de familie van het meisje, dat op 24 augustus 2020 tegen haar moeder zei: "Ik moet je wat ergs vertellen, maar je moet me wel geloven." Die dag worden twee vriendinnetjes samen van de Vrije School gehaald. Op de hoogslaper van de kinderkamer in het huis van de verdachte uit Bergen spelen ze dat ze poesjes zijn: op hun wangetjes zijn snorhaartjes geschminkt. Als het dan 7-jarige meisje uit Alkmaar aan het einde van de middag wordt opgehaald door haar moeder, begint ze vrijwel direct te kletsen over wat er in de slaapkamer van haar vriendinnetje is gebeurd. Diens vader vroeg volgens haar 'of hij met ze mee mocht spelen'.

"We lagen onder de dekens en toen heeft de vader van <naam vriendin> aan mijn plasser gefrummeld en gelikt", aldus het meisje. Ze zou haar 'staartje' omhoog hebben moeten doen en toen iets nats hebben gevoeld bij haar kruis. Ook zou de man bij zijn binnengedrongen en nog een kus op haar billen hebben gegeven. Maar dit is allemaal niet hoe de Bergenaar die middag heeft beleefd. Hij ontkent het misbruik en vertelt zijn kant van het verhaal. Hoe hij boven in een bende aantreft in de badkamer, waar hij naar eigen zeggen zo hard aan heeft geklust. Overal zitten vlekken schmink. "Ik was daar panisch over en probeerde de schade te beperken." Met een washand, mogelijk met speeksel - dit weet hij niet zeker meer - probeert hij naar eigen zeggen in de slaapkamer van zijn dochter de vlekken bij de meisjes weg te boenen. Dit zou verklaren hoe zijn DNA rondom haar vagina komt. Het meisje wordt namelijk meteen onderzocht. Haar vader beschreef in een brief aan de rechtbank en de verdachte vandaag dat het 'bijna niet te bevatten hoe het is als je kleine meisje forensisch wordt onderzocht'. "Kwetsbaar en bloot op een bankje. En wij maar filmpjes van Peppa Big laten zien om haar af te leiden." Bedreigingen De Bergenaar wordt diezelfde week in zijn koffiewinkel in het centrum van Bergen aangehouden en het nieuws verspreid zich snel daar. Later die maand worden de ramen van zijn zaak ingegooid. Ook zou het gezin van de man dreigpost hebben ontvangen en zijn achtervolgd op de snelweg. De vrouw van de verdachte zoekt in die tijd media op en schrijft in een brief aan Flessenpost Bergen: "Het lijkt erop dat iemand ons moedwillig kapot probeert te maken door de ergst mogelijke verhalen in het dorp en online te verspreiden." Wat dan nog niet bekend is: op de computer van de man treft het onderzoeksteam van de politie restbestanden van kinderporno aan. Het gaat om twee gewiste filmpjes en zo'n 150 miniatuurafbeeldingen.

Mogelijk staan ze al vanaf 2012 op die laptop, in een mapje dat volgens het Openbaar Ministerie te linken is aan de verdachte, omdat het vernoemd is naar zijn bedrijf. L. G. O. stelt dat die bestanden mogelijk zijn meegenomen tijdens het illegaal downloaden van films, die hij met zijn gezin op de laptop kijkt. De advocaat van de verdachte Tjalling van der Goot voert in zijn verdediging op dat er niet voldoende bewijs is van de schuld van zijn cliënt. Bijvoorbeeld omdat niet aan te tonen is of het gevonden DNA rondom de vagina van het meisje speeksel is (kan ook bloed of huidcellen zijn) en dus van het 'likken' kan komen, waar het kind hem van beschuldigd.

Er moet volgens hem ook rekening worden gehouden met de mogelijke onbetrouwbaarheid van het verhaal van het meisje, vanwege haar jeugdige leeftijd en impulsieve karakter. "Ik vind het moeilijk om een verklaring van een 7-jarig meisje te bekritiseren, maar ik heb wel te maken met een cliënt die alles ontkent wat het OM hem verwijt." Over bijvoorbeeld de zin 'ik ga je iets ergs vertellen, maar je moet me echt geloven' vraagt de advocaat zich hardop af: "Waarom zou je dat tegen je moeder zeggen?" Monster Vanaf de tribune, waar de familie van het meisje zit, klinkt geschreeuw als Van der Goot opvoert dat hij 'bovendien heeft gelezen dat het meisje naar speciaal onderwijs gaat'. Hij stelt dat justitie veel te makkelijk het gezegde 'waar rook is, is vuur' toepast. De vader van de destijds 7-jarige noemt de verdachte Bergenaar meermaals 'een monster'. "Het is niet uit te leggen voor een vader als een man aan jouw meisje komt." Zijn dochter slaapt slecht, heeft last van boze buien en op school ging het niet goed. Inmiddels volgt ze opnieuw traumatherapie. "Ze snapt er niks van: waarom wil een vader een tong in een plasser steken? Ze voelt zich ook schuldig tegenover haar vriendin." Hij stelt dat zijn dochter 'de vader van <naam vriendin>' geen goede naam meer vindt. "Ze noemt hem nu 'meneertje Rot'." Deze week zag ze op het Jeugdjournaal het nieuws over de omgekomen Gino en opgepakt verdachte zag en zei ze: "Och, dat is ook een meneertje Rot geweest."

De Alkmaarse familie heeft overwogen te vertrekken uit de regio en zelfs uit Noord-Holland. "Overal denk ik hem te zien. Wij weten nu: 'de pedo' is geen oude, alleenstaande man, nee, de pedo kan een gezinsman zijn, de joviale kerel van het koffiezaakje uit het dorp." Ook de verdachte L. G. O. leest een brief voor. "Ik heb begrip voor ouders die hun kind serieus nemen en ik neem het ze niet kwalijk dat ze haar verhaal wilden uitzoeken. Maar het is een verzonnen verklaring, ik zit hier om duidelijk te maken dat ik onschuldig ben." Hij zegt duidelijk te willen maken dat hij onschuldig is. "Er zijn zeker dingen die ik beter of handiger had kunnen doen. Waarom maakte ik me zo druk om die vlekken? Waarom heb ik die vlekken op de kleren van <naam meisje> niet gelaten zoals het was? Alles wat ik leuk vond, ben ik kwijtgeraakt. We missen het leven dat we hadden in Bergen." Celstraf en contactverbod De officier stelt dat bewezen is dat de man het meisje seksueel heeft misbruikt, mede vanwege aan directe en consistente verklaring en het feit dat het gevonden DNA-spoor die verklaring ondersteunt. Ze eist een gevangenisstraf van 2,5 jaar, waarvan een half jaar voorwaardelijk, omdat hij volgens psychologische rapporten verminderd toerekeningsvatbaar is 'wegens gebeurtenissen in het verleden'. Ook mag hij als het aan het OM ligt geen contact opnemen met het meisje en haar moeder. Over twee weken doet de rechter uitspraak.