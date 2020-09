Koffiezaak Bergen doet aangifte na vernieling en bedreiging

BERGEN - De eigenaar van koffiezaak González in Bergen heeft aangifte gedaan wegens vernieling en bedreiging. In een open brief laat de eigenaar weten de winkel op last van de politie tijdelijk te moeten sluiten. "Om de veiligheid van ons en onze medewerkers te kunnen waarborgen."

De politie bevestigt dat er onlangs aangifte is gedaan en is een onderzoek gestart. De eigenaar van die koffiezaak schreef een brief naar Flessenpost uit Bergen, waarin hij openlijk zijn verhaal deed:

"Lieve klanten en Bergenaren,

We worden ernstig bedreigd na beschuldigingen in een zaak die onderzocht en geschorst is door de rechter-commissaris. Deze bedreigingen en vernielingen zijn gericht op de winkel maar ook op ons gezin. Het lijkt erop dat iemand ons moedwillig kapot probeert te maken door de ergst mogelijke verhalen in het dorp en online te verspreiden.

De politie is aan het onderzoeken waar de dreiging vandaan komt. We kunnen niet inhoudelijk ingaan op de verhalen die rondgaan i.v.m. het nog lopende onderzoek maar de verhalen die rondgaan zijn vreselijk naar en lijken met de dag erger te worden en grotere proporties aan te nemen."

'Mogelijke samenhang'

De eigenaar besluit de brief met dat voor nu de rust en veiligheid in het gezin moeten worden hersteld om samen door deze periode heen te komen.

Verder laat de politie weten dat er in het onderzoek ook wordt gekeken naar een mogelijke samenhang met een ander lopend strafrechtelijk onderzoek. De verdachte loopt inmiddels weer vrij rond, de rechter-commissaris in het onderzoek besloot de voorlopige hechtenis van de verdachte te schorsen.