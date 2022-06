Benefietevenement in Eemnes om Oekraïense vluchtelingen goede start te geven

“We hebben de handen ineen geslagen en gezegd: laten we een benefietavond organiseren, zodat we middelen kunnen verzamelen om Oekraïners, die in Eemnes komen wonen, te helpen bij hun start hier”, aldus Gerard Beentjes namens de vrijwilligersorganisatie Goede Buren Eemnes. Hij was zaterdag te gast in de radio-uitzending van NH Gooi Zaterdag.

Beentjes heeft zelf diverse artiesten en kunstenaars benaderd. Iedereen is enthousiast en wil graag een belangeloos een bijdrage leveren aan dit evenement. Sahar Kader, die in de jaren '90 uit Irak vluchtte, is één van de kunstenaars die meedoet.

Heimwee

"De situatie van de Oekraïense vluchtelingen heeft mij heel erg geraakt", vertelt ze. Tijdens het evenement laat Kader een schilderij veilen. "Mijn kunst is gebaseerd op mijn heimwee. Ik wil graag de vluchtelingen uit Oekraïne helpen, want ik voel wat zij voelen. Ik dacht: ik kan iets doen en met mijn kunst kan ik iets voor het goede doel", luidt haar vervolg.

Zaterdag 18 juni is het Huis van Eemnes het decor van het benefietevenement. Vanaf 19.30 uur zijn er diverse optredens van lokale artiesten en kunstenaars, waaronder dorpsdichter Anne Roozeboom en Roman Myatiev, de eerste kinderdichter van Eemnes.

Verder staat er een veiling op het programma. Veilingmeester Marcel Peek brengt verschillende kunstobjecten, waaronder het schilderij van Kader, onder de hamer. De volledige opbrengst komt ten goede aan de opvang van de vluchtelingen uit Oekraïne. Entreekaarten zijn inmiddels te koop.