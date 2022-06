Gelukkige vader zijn is het doel van Koen Smet: "Alles draait nu om het kleine ukkeltje"

"Het verandert je echt als mens", zegt Smet over het krijgen van een kind. Op 22 maart werd zijn dochter Siena geboren. "Nu moet ik nadenken hoe laat ik naar huis moet om de kleine eten te geven. Ik ben een heel gelukkig mens en dat is het allerbelangrijkste", aldus Smet, die spreekt van een 'nieuwe frisse wind waar hij aan toe was'.

WK-baby

Aanvankelijk zou Smet in maart deelnemen aan de WK indoor. Nadat hij op de NK indoor goud had gewonnen, leek hij zich op te maken voor een goed resultaat in Belgrado. De weeën van zijn vrouw gooiden die planning volledig overhoop en Smet koos ervoor om thuis te blijven. "Ik heb wel de uitslagen gekeken, maar achteraf ben ik zo blij dat ik er niet was. De WK boeide me op dat moment niet."

