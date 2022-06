KLM neemt weer passagiers mee op Europese vluchten naar Schiphol

Vrijdag besloot de luchtvaartmaatschappij tot en met maandag 50 vluchten per dag te schrappen, maar nam gisteren een noodgreep en besloot geen passagiers mee te nemen op Europese vluchten. De keuze daartoe kwam volgens KLM door de grote Pinksterchaos en door ongunstige weersomstandigheden en baanonderhoud op Schiphol, waardoor veel toestellen niet zouden kunnen landen of vertrekken in Amsterdam.

Volgens vakbond zou het besluit ook mede door een groot personeelstekort bij KLM komen, maar KLM ontkent dat. Cabinebond VNC en de Vereniging voor Verkeersvliegers reageerden woest op de keuze op passagiers achter te laten.

Erg drukke dag

De maatregel om passagiers vanaf Europese bestemmingen niet langer te vervoeren naar of via Amsterdam bleef heel gisteravond van kracht, maar is vandaag niet het geval. Een woordvoerder van KLM laat weten: "Het is wel weer een erg drukke dag, zoals we dat ook hadden verwacht."