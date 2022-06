Weersverwachting niet optimaal dit festivalweekend: tickets massaal aangeboden

Het belooft een druk festivalweekend te worden met Pinksteren. Het hele weekend zijn er allerlei festivals gepland in de regio. Maar mede door het slechte weer dat voor zondag is voorspeld , bieden mensen massaal hun ticket online te koop aan.

Alleen al voor Amsterdam Open Air staan er vrijdagochtend 1770 kaartjes te koop op de doorverkoopsite Ticketswap. Voor Lente Kabinet, dat ook op zaterdag en zondag plaatsvind staan ruim 1100 kaatjes te koop. Beide festivals zijn in de reguliere verkoop helemaal uitverkocht.

Goedkoop naar festival

Wie zich niet veel aantrekt van de regen en onweersbuien die voor zondag voorspeld zijn, kan voor een schijntje een dagje feesten in de regen. Wellicht wel handig om laarzen en een poncho mee te nemen. Maar dan kan je voor zo'n 20 euro naar een festival dat normaal het twee- of soms zelf drievoudige kost. Ook voor een aantal festivals die morgen plaatsvinden, als de zon nog wel schijnt, worden kaartjes tegen dumpprijzen aangeboden. Zo worden kaartjes voor 'Pleinvrees' en 'Nobody Is Not Loved Festival' voor zo'n 18 euro aangeboden.

De organisatie van Lente Kabinet is niet bang dat het terrein op zondag leeg zal zijn. Zij hebben vanmiddag van de rechter te horen gekregen dat het festival door kan gaan, nadat Hart voor Twiske een kort geding had aangespannen. "Mensen hebben drie jaar gewacht om naar een festival te kunnen, wij ook als team drie jaar moeten wachten. Een beetje regen gaat de pret niet bederven", vertelt festivaldirecteur Boye 't Lam.

Veel alsnog verkocht

Een woordvoerder van Ticketswap, een platform waarop kaartjes kunnen worden doorverkocht, geeft aan dat er meer tickets dan ooit worden aangeboden. Maar er worden ook meer kaartjes verkocht dan eerdere jaren. "Voor de meeste evenementen zal zeker het 'Nederlandse weer' meespelen", denkt de woordvoerder. "Maar bij Lente Kabinet komt dit waarschijnlijk ook door het kort geding dat vanmiddag speelde. Er was twijfel of het evenement wel door kon gaan, daardoor werden er veel meer tickets aangeboden dan gebruikelijk."

Het is volgens Ticketswap het eerste echt grote festivalweekend met meerdere evenementen in meerdere genres. Het aanbod is daarom erg groot, maar de vraag bijna net zo. Voor festivals De Zon, Amsterdam Open Air en Lente Kabinet werd in eerdere jaren 90 tot 92 procent van de tickets die aangeboden werden op Ticketswap alsnog verkocht. Op dit moment gaat dat richting de 98 procent. Het bedrijf verwacht daarom dat vrijwel alle tickets gewoon verkocht worden.

Bij voorgaande edities, voor corona, stonden de aangeboden tickets gemiddeld drie dagen op de website voor ze verkocht werden, op dit moment is dat binnen 2 uur. Organisatoren hoeven dus niet bang te zijn voor lege velden zondag. Het wordt lekker dansen in de plassen.