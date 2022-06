Er kan gedanst worden, festival Lente Kabinet mag doorgaan van rechter

Het Lente Kabinet-festival in het Twiske kan dit weekend 'gewoon' doorgaan. Dat is het resultaat van een kort geding voor de rechtbank in Haarlem. Actiegroep Hart voor het Twiske had het kort geding aangespannen omdat het festival een slechte invloed zou hebben op de natuur.

De opbouw van één van de podia van het Lente Kabinet - Francoise Bolechowski

In ruim twee uur tijd ontspon zich een feitensteekspel. Met aan de ene kant de actievoerders die met veel rapporten aan wilden tonen dat het festival slecht is voor de natuur. Aan de andere kant de organisatie van het Lente Kabinet en de provincie die de vergunning had gegeven. Daar klonk vooral het argument dat er goed gekeken is naar de effecten die het festival heeft op de natuur. De belangen waren groot: de advocaat van het Lente Kabinet vertelde dat als dit festival wordt afgelast, de financiële klap de nekslag zou zijn. Vanuit de provincie werd benadrukt dat er in de vergunning streng gekeken is naar die effecten. Daarnaast wordt er ter plekke meegekeken met de organisatie. Ook twijfelden de organisatoren en de provincie aan de deskundigheid van de mensen die de actievoerders bijstaan. Grote opkomst Er waren veel mensen aanwezig bij de zaak. Hart voor het Twiske had sympathisanten opgeroepen te komen en die gaven daar gehoor aan. Sowieso was er veel belangstelling voor de zaak: de zaal was voor een groot gedeelte gevuld. De afgelopen jaren was er van verschillende kanten protest tegen festivals in het Twiske. Zo stonden een hoop aanhangers van Hart voor het Twiske vorig jaar juli voor de deur van het gemeentehuis van Oostzaan. Ze boden daar een petitie aan tegen festivals en overnachtingen in het Twiske. Tekst loopt door onder video

Petitie voor behoud Twiske onder grote belangstelling overhandigd - NH Nieuws

De rechter heeft dus in het voordeel van het Lente Kabinet beslist, wat goed nieuws betekent voor de feestgangers en de organisatie. "We hadden geen enkele reden om te twijfelen dat zaken niet in orde waren", zegt festivaldirecteur Boye 't Lam. "Maar je bent altijd afhankelijk van de rechter. Dit geeft in ieder geval volledig groen licht voor aankomend weekend." Eén nadeel: zondag lijkt het slecht weer te worden. "Het gaat waarschijnlijk regenen, hoeveel weten we niet. Maar mensen hebben drie jaar gewacht om naar een festival te kunnen, wij ook als team drie jaar moeten wachten. Een beetje regen gaat de pret niet bederven." Welcome to the Future, het andere festival in het Twiske, heeft aangegeven dat de komende editie in juli de laatste zal zijn.