Tamara krijgt toch wel voorrang: "Ik heb drie keer gevraagd of het echt was"

Tamara Hermans (40) kreeg vorige week te horen dat zij geen voorrang krijgt in haar zoektocht naar een nieuwe woning: haar urgentieaanvraag werd niet gehonoreerd. Dit was voor haar een groot probleem, omdat zij en haar kinderen haar huidige woning in augustus moet verlaten. Ze woont na een scheiding permanent op een bungalowpark in Heiloo, maar dit park maakt plaats voor een woonwijk.

Tamara vertelt hoe zij het nieuws te horen kreeg

Deze week belde de gemeente Tamara op met het nieuws dat ze toch wél voorrang krijgt voor een woning. In een reactie aan NH Nieuws legt de gemeente Heiloo het als volgt uit: het negatieve advies van de Regionale Urgentiecommissie wel blijft staan. Maar door haar 'uitzonderlijke situatie' is besloten, tegen het advies in, Tamara alsnog urgentie te verlenen. Media-aandacht? Een super blije Tamara kan het goede nieuws bijna niet geloven. "Ik heb wel drie keer gevraagd of het echt was." Hoe het nu precies allemaal is verlopen begrijpt ze niet helemaal. "Misschien is het toch omdat er media-aandacht voor is geweest", denkt Tamara. "Maar ik voldoe ook gewoon aan alle voorwaarden."

Hoe werkt een urgentieaanvraag? De beoordeling van de aanvraag gebeurt op basis van de criteria uit de gemeentelijke Huisvestingsverordening. Een aanvraag wordt door een medewerker van de gemeente voorzien van een pré-advies. Daarna wordt de aanvraag ter advisering voorgelegd aan de Regionale Urgentiecommissie. Op deze manier worden alle aanvragen in de regio op dezelfde manier beoordeeld. In de Commissie zitten personen namens de gemeenten, woningcorporaties en maatschappelijke instellingen uit de regio.

In het geval van Tamara had de gemeente in het pré-advies geadviseerd Tamara urgentie te geven. Maar ondanks dit advies besloot de Regionale Urgentiecommissie geen voorrang te geven. Een medewerker van de gemeente vertelde dat aan Tamara, maar deed dat voordat de gemeente een definitief besluit had genomen. Uiteindelijk heeft de gemeente deze week besloten het advies van de Urgentiecommissie niet op te volgen, omdat zij het er niet mee eens zijn. "De gemeente heeft de mogelijkheid om adviezen niet op te volgen; dit staat in de huisvestingverordening", laat de gemeente weten.

