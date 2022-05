Dakloos door komst nieuwe woonwijk: Tamara moet bungalowpark verlaten

Op sociale media heb jij haar oproep misschien voorbij zien komen: Tamara Hermans (40) is op zoek naar een woning. Ze woont nu permanent op een bungalowpark in Heiloo, daar staat ze ingeschreven. Maar na de zomer worden de bungalows gesloopt en komt er een woonwijk. "Zuur dat ik zonder woning kom te zitten, omdat hier woningen worden gebouwd."

Tamara geeft in haar oproep aan dat ze geen urgentie krijgt. "Twee jaar geleden toen ik scheidde heb ik met mijn toenmalige man afspraken gemaakt over co-ouderschap. Ik heb het idee dat ik daarom nu niet urgent genoeg ben", zegt Tamara.

Helaas is het zo dat we met enige regelmaat inwoners moeten teleurstellen als zij urgentie aanvragen. Het is moeilijk om urgentie toegekend te krijgen vanwege de strenge regels. Deze urgentieregels zijn regionaal vastgesteld. In het geval van betrokkene voldeed zij niet aan de gestelde criteria.

De bungalow huurt ze per half jaar. "Na dit half jaar moet iedereen er uit", legt Tamara uit. Haar buurman is vertrokken naar Apeldoorn. “Voor hem was hier in de buurt niks te vinden."

Voor haarzelf is verhuizen naar een andere regio geen optie omdat haar kinderen hier in de buurt naar school gaan. Bovendien zijn zij de helft van de week bij haar ex-man in Heerhugowaard.