Stad van de Zon Triathlon terug van weggeweest: "Dit is vet leuk"

Fietsen, zwemmen en hardlopen. De Stad van de Zon Triathlon in Heerhugowaard kon na twee jaar weer georganiseerd worden. De atleten hebben niet stilgezeten, maar na zo'n lange tijd meedoen aan een wedstrijd was wel een uitdaging. "Het is voor veel atleten de eerste keer sinds een lange tijd", stelt organisator Maurice Wokke.

De triathlon werd gisteravond voor de elfde keer gehouden en is een achtste van een normale triathlon lang. Dat is gelijk aan de afstand die op de Paralympics wordt gebruikt. En als zo'n wedstrijd dan in je' achtertuin' plaatsvindt, doe je natuurlijk mee, vindt de Waardse Margret IJdema. "Dit is vet leuk", stelt Nederlands beste vrouwelijke para-triatleet.

Tekst gaat verder onder de video van mediapartner Dijk en Waard Centraal: