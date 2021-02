Val van paard veranderde Margrets leven, dit jaar gaat ze voor goud op de Spelen

HEERHUGOWAARD - Een val van een paard veranderde het leven van Margret IJdema uit Heerhugowaard voorgoed. Ze raakte tot aan haar middel verlamd en kwam in een rolstoel terecht, een hulpmiddel waarin ze uiteindelijk jaren later de ene na de andere topsporttitel binnensleepte. Ze werd al drie keer Nederlands kampioen Paratriatlon en wil nu vol voor de Paralympische Spelen gaan in Tokyo, later dit jaar. "Ik train zo hard als ik kan om op dat moment de beste ik te laten zien."

Want toen ze 24 was, ging het tijdens dat werk gruwelijk mis. "Ik was aan het trainen en ik reed op een paard, die Narrow Escape heette. Dat was wel een beetje een toepasselijke naam", zegt Margret op NH Radio.

Toen ze nog jong was, trainde Margret wedstrijdpaarden. Vooral dravers en een handjevol renpaarden was ze druk mee. Haar complete week was geweid aan de dieren. Niets wees erop hoe groot het contrast zou zijn met wat ze tegenwoordig doet.

"Het paard was in volle galop op een rulle baan. En er was waarschijnlijk een kuil, een molshoop of een konijnengat en het paarde kukelde voorover. Ik zat op z'n rug, dus ik kukelde met hem mee." In luttele seconden was het gebeurd. Daar lag Margret, op de baan, met bovenop haar het paard.

"Dat was dramatisch, ik zie het nog steeds voor me gebeuren. Je kan niks, voor je het weet ben je plat." Het duurde ook even voordat mensen om haar heen doorhadden dat het goed mis was. "Het enige wat ik de hele tijd zei was: 'Laat mijn paard maar staan, ik pak 'm volgende week wel weer op.' Maar dat is er niet meer van gekomen."

In het ziekenhuis bleek namelijk dat ze een heleboel had gebroken. "Maar vooral ook mijn rug. Mijn zenuwbanen waren beschadigd en dat is natuurlijk iets wat niet meer herstelt. Dat duurde wel even voordat ik me dat besefte."