Chaos Schiphol voor KLM te groot: tot en met zondag geen verkoop nieuwe tickets

KLM zet tot met zondag een rem op de verkoop van tickets vanaf Schiphol. Volgens een woordvoerder is de chaos te groot en wacht de maatschappij liever de komende dagen af voor er weer vluchten worden verkocht. Schiphol hoopt met een actieplan snel orde op zaken te stellen.

Vanaf volgende week woensdag moet er van de vakbonden nieuwe arbeidsvoorwaarden liggen die het werken op Schiphol weer aantrekkelijk maken. De luchthaven wil de doorstroom verbeteren door 'beveiligingscoaches' in te zetten. Die moeten de beveiligingscontrole helpen versnellen.

KLM benadrukt dat reizigers die al tickets voor de komende dagen hebben geboekt, zich geen zorgen hoeven te maken dat hun reis niet doorgaat. Het gaat alleen om nieuwe economy class-tickets vanaf Schiphol die tot en met zondag niet zullen worden verkocht. Reizigers die al tickets hebben en zich zorgen maken over de lange wachttijden, mogen van KLM hun vlucht gratis omboeken.

