Bandenprikker slaat weer toe, dader heeft het voorzien op busjes van Schadenberg

Een bandenprikker die in de nacht van maandag op dinsdag de banden van zeker 12 auto's lek stak, heeft opnieuw toegeslagen. Daarbij zijn in Hoogkarspel, Grootebroek en Enkhuizen zeker 14 banden van vijf auto's lek gestoken. De dader zou het vooral hebben voorzien op busjes van het bedrijf Schadenberg uit Hem, dat in totaal al 19 lekke banden heeft moeten vervangen.

Lekgestoken banden in West-Friesland - Ryan Laan / Aangeleverd

Daarnaast waren afgelopen nacht ook zeker twee particuliere auto's het slachtoffer van de dadendrang van de bandenprikker. De politie is bezig met een onderzoek, maar heeft nog niemand kunnen arresteren. Het vermoeden is dat de dader een oud-werknemer van Schadenberg is. Dit omdat een kenteken meerdere keren is gesignaleerd. Een dag eerder werden twaalf auto's het dupe, waarvan vier van Schadenberg, een bedrijf uit Hem in grond-, weg- en waterbouw. Schadenberg wil verder niet reageren.

Eén van de particuliere slachtoffers is Erik Koning uit Grootebroek. Koning denkt de vermoedelijke dader maandagavond te hebben ontmoet. "Ik kwam om 23.30 uur thuis en hij kwam een beetje opgefokt om een vuurtje bietsen. Die gaf ik hem en daarna wenste hij mij een fijne avond. Toen ik naar de voordeur liep, hoorde ik psssss. Ik dacht nog: 'Krijgt hij nu een lekke band?' Geen tien seconden later hoorde ik precies hetzelfde geluid. Toen wist ik genoeg." Alsnog lekke banden Niet de auto van Koning, maar een busje van Schadenberg – die aan de weg stond – was het slachtoffer. "Ik ben nog achter hem aan gegaan, maar hij was al weg. Waarschijnlijk was ik net op tijd thuis, anders waren mijn banden ook lek geweest." Woensdagochtend vond hij zijn zwarte Dodge alsnog met lekke banden. En ook het busje van de buurman moest het weer ontgelden. "Echt waardeloos. Een duur geintje, want de verzekering dekt alleen bij all-risk. Ik hoop dat ze de dader snel pakken. Wat heb ik hier mee te maken?" Eerste melding Ryan Laan heeft een bandenbedrijf in Hoogkarspel en is er maar druk mee. Na een dag eerder al de nodige banden te hebben vervangen bij gedupeerden, ging de telefoon vanochtend al weer vroeg. "Om 07.00 uur kreeg ik de eerste melding. Ik ben nu door mijn banden heen, dus ik ben onderweg naar Beverwijk om nieuwe te halen. Ik hoop niet dat de dader nog een keer toeslaat, want donderdag is het Hemelvaart en kan ik geen nieuwe banden bestellen." Er is nog niemand aangehouden. De politie is druk bezig met het onderzoek en ontving twee nieuwe aangiftes. Verdere tips of camerabeelden zijn welkom.