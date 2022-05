Vandaal steekt twaalf autobanden lek in West-Friesland: "Het was me het dagje wel"

Zeker twaalf personen in Enkhuizen, Hoogkarspel, Grootebroek en Andijk troffen dinsdagochtend hun auto aan met een lekke band. De telefoon van Ryan Laan, die een bandenbedrijf heeft in Hoogkarspel, stond vanochtend daarom ook roodgloeiend.

"Het was me het dagje wel", zegt hij tegen NH Nieuws, die net de laatste banden heeft gemonteerd in Enkhuizen. "Om 06.30 uur werd ik al gebeld door een bedrijf uit Andijk, met de vraag of ik al open was. Hij moest z'n kinderen om 08.00 uur weer naar school brengen."



De bandenmonteur heeft dus een drukke dag achter de rug. "Ik had eerst een andere klus, die ik nog moest afmaken. Rond 11.00 uur ben ik meteen m'n busje ingestapt en die kant opgereden. Er was nog flink wat werk aan de winkel", blikt Laan terug. "Zo'n twaalf banden moesten vervangen worden. Ik ben echt net klaar."

Camerabeelden

Om 23.30 uur kwamen de eerste meldingen binnen, waarna de berichtjes langzaam binnenstroomden. Het was onder meer raak in de Annie M.G. Schmidtlaan en Godfried Bomanshof in Grootebroek. In Enkhuizen ging het om de Onder Zeil, Zuider Kadijk en Kavelsoot.

De politie doet nog onderzoek en kijkt of er een verband is tussen de vernielingen. Daarnaast zijn ze op zoek naar eventuele getuigen. De politie hoopt dat omwonenden met een deurbel met camera, dashcam of bewakingscamera hun beelden aan de politie willen afstaan.

De identiteit van de dader(s) of het motief van de daad is bij de politie dus nog onbekend.