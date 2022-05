Dubbeltoernooi Roland Garros zit er voor Griekspoor/Van de Zandschulp al na eerste ronde op

Zowel Tallon Griekspoor als Botic van de Zandschulp bereikten deze week in het enkelspel van Roland Garros de tweede ronde , maar voor beide heren zit het dubbeltoernooi er nu al op. Het duo verloor hun partij in de eerste ronde in drie set (6-4, 3-6, 4-6) van landgenoot Wesley Koolhof en de Brit Neal Skupski.

De uit Nieuw-Vennep afkomstige Griekspoor vormde voor het eerst op een Grand Slam een duo met Van de Zandschulp. Ondanks dat de eerste set werd gewonnen, bleef een verrassing uit. Landgenoot en dubbelspecialist Koolhof won samen met zijn partner Skupski uiteindelijk na een uur een 53 minuten de partij.

Enkelspel

In het enkelspel speelt de in Amsterdam woonachtige Van de Zandschulp in de tweede ronde de Italiaan Fabio Fognini. Griekspoor neemt het in zijn tweede partij in de Franse hoofdstad op tegen de Amerikaan Brandon Nakashima. De beide Noord-Hollanders komen woensdag in actie.