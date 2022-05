Veerkrachtige Tallon Griekspoor verrast in eerste ronde op Roland Garros

In Parijs heeft Tallon Griekspoor meteen zijn visitekaartje afgegeven. De debutant op Roland Garros sloeg in vier sets de veel hoger geplaatste Alejandro Davidovich Fokina in vier sets naar huis: 2-6, 6-0, 6-4, 6-3. De 25-jarige Nieuw-Venneper boekt daarmee zijn eerste zege ooit op Roland Garros.

Griekspoor speelde op alle Grand Slams (Wimbledon, Australian Open en US Open) in het hoofdtoernooi, maar tot vandaag nog niet op het gravel in Parijs. Zijn debuut op Roland Garros leek van korte duur te zijn, want in de eerste set was Griekspoor niet opgewassen tegen de nummer 28 van de wereld. De Noord-Hollander verloor meteen met 6-2.

Het leek uit te lopen op een eenvoudige middag voor de Spanjaard, maar Griekspoor herpakte zich overduidelijk. De tweede set pakte de nummer 54 van de wereld overtuigend met 6-0. De derde set was super spannend en ging met 6-4 naar Griekspoor. In de laatste set kon de Nieuw-Venneper de lijn doortrekken en was daarin met 6-3 te sterk.

In de tweede ronde speelt Griekspoor tegen de winnaar van de partij tussen Brandon Nakashima en Kamil Majchrzak.