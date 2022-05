Bouwer en Wong ook komend seizoen trainers van handballers Aalsmeer

Trainer Bert Bouwer en assistent-trainer Wai Wong zijn ook komend seizoen het technische duo van de handballers van Aalsmeer. Bouwer is al vanaf 2017 de hoofdtrainer van de Noord-Hollanders.

Na het landskampioenschap van 2018 met Aalsmeer stopte Wong als handballer en werd hij assistent van Bouwer. De mannen kennen een succesvolle periode. Zo werden de handballers in 2019 en 2021 landskampioen. In 2020 was er geen landskampioen vanwege corona.

Selectie blijft intact

De selectie voor komend seizoen blijft zo goed als intact. Nils Dekker heeft aangegeven te stoppen met tophandbal. Hidde van Oorschot en Dennis Vester worden toegevoegd aan het team. Van Oorschot komt over van Quintus en Vester van Houten. Deze week zal er nog een speler aan de selectie worden toegevoegd. Wie dat is, is nog niet bekend.