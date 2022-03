Uniek kijkje achter de schermen bij handballers Aalsmeer tijdens Final Four

De handballers van Aalsmeer kwamen dit weekend in actie tijdens de BeNe-league. In de halve finale namen de mannen van Bert Bouwer het op tegen Lions. NH Sport kreeg een uniek kijkje achter de schermen voor, tijdens en na de wedstrijd.

Trainer Bert Bouwer had de hele dag een zender om. Op die manier konden wij meeluisteren met wat hij allemaal te vertellen had. Ook mochten wij opnames maken in de kleedkamer en zo registreerden wij dus wat er allemaal gebeurde die dag.

Spektakelstuk

Met nog 25 seconden te gaan staat Aalsmeer met één goal achter tegen Lions. Welk plan bedenkt Bouwer en hoe loopt het af? Dat zie je in de bovenstaande reportage.