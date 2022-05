Koolmeesjes vliegen bijna uit, Frank hoopt het zelf te zien met eigen livestream

Hij heeft het in tien jaar maar één keer met eigen ogen zien gebeuren, maar dit jaar zit Frank Reijn erbovenop. De koolmeesjes zullen volgens de enthousiaste Purmerender overmorgen uitvliegen. Toch is de natuur onvoorspelbaar en daar daarom kijkt de vogelliefhebber nauwlettend toe hoe de koolmeesjes in zijn vogelhuis vliegoefeningen doen. "De dapperste gaat eerst!"