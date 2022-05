Kijk live mee: koolmeesjes komen uit 't ei in Purmerend

Frank Reijn moest een tijd naar zijn Youtubestream staren, maar eindelijk is het zover: in zijn vogelhuisje in Purmerend is het eerste koolmeesje te zien. "Dit is de eerste keer dat ik echt gezien heb dat er een eitje uitkomt", vertelt Frank enthousiast. De Purmerender denkt dat de volgende eieren vandaag ook uitkomen.