Bouwer nieuwbouwwijk Weespersluis op vingers getikt om beschermen kwetsbare dieren

De bouwer van nieuwbouwwijk Weespersluis in de polder tussen Weesp en Muiden moet beter zorgen voor beschermde dieren. Dat meent de provincie. Projectontwikkelaar GEM Bloemendalerpolder is op de vingers getikt over het verplaatsen en uitzetten van beschermde diersoorten. Tot dat beter geregeld wordt, mogen er geen nieuwe weilanden klaargemaakt worden tot bouwgrond.

Beschermde dieren

Deze dieren worden gevangen in de polder voordat de grond klaargemaakt kan worden voor de bouw. Daarna worden ze uitgezet in een apart deel van de polder dat dient als 'compensatiegebied'. Volgens de Weesper stichting gaat dat nog niet goed.

De provincie is het daar - na onderzoek door de omgevingsdienst mee eens. "Je moet je voorstellen dat deze dieren in een veel kleiner gebied terecht komen. Hun leefgebied wordt eigenlijk drie keer zo klein. Er komen dus veel meer dieren in een veel kleiner gebied. Er moet nog veel verbeterd worden zodat de dieren het daar ook daadwerkelijk overleven", vertelt een woordvoerder van de provincie.

De projectontwikkelaar moet het compensatiegebied eerst op orde brengen voordat het verder mag met het werk. Toch is het nog maar de vraag wat de tik op de vingers door de provincie nu echt uithaalt. De projectontwikkelaar mag geen nieuwe weilanden bouwrijp maken, maar mag wel verder met het werk op de al bestaande bouwgrond. Pas over twee jaar gaat men verder met andere grond bouwrijp maken, weet de provincie.

Succes voor beschermers

De tik op de vingers door de provincie is een succesje voor de Weesper stichting Flora en Faunabescherming, die erg gefocust is op het welzijn van beschermde dieren in de te bebouwen polder. De afgelopen jaren stelde de stichting al meermaals dat de beschermde dieren in het gebied in het gedrang komen door het werk en deed men al vele handhavingsverzoeken, al was dat niet altijd met succes.

Het ingrijpen van de provincie komt op exact hetzelfde moment als de Weesper stichting voor de Raad van State stond voor een ander, maar soortgelijk handhavingsverzoek, voor een ander deel van het gebied. Daar kreeg de stichting nul op het rekest, maar de twee zaken staan wel los van elkaar.