Weesper natuurbeschermers halen weer bakzeil: bouw Weesper nieuwbouwwijk kan verder

Qua argumentatie is er niets nieuws onder de zon ten opzichte van vorig jaar april toen de stichting al vroeg om het stilleggen van de bouw, zo is het oordeel van de Raad van State. Gisteren diende weer een nieuwe zaak tegen de provincie Noord-Holland. Al jaren probeert de stichting ervoor te zorgen dat de bescherming van verschillende bedreigde diersoorten beter wordt geregeld. Tot dat het geval is, mag er geen huis worden gebouwd.

Genoeg rekening

Ondanks alle bezwaren bij de provincie, stappen naar rechtbanken en eerdere bezoeken aan de hoogste rechter is het de stichting niet gelukt dit goed voor elkaar te krijgen. Twee jaar geleden zei de Raad van State al dat de ontwikkelaar genoeg rekening houdt met de bescherming van bedreigde dieren. Een jaar geleden wees de Raad van State al een verzoek om de bouw stil te leggen af.

Tussen Weesp en Muiden wordt de nieuwbouwwijk Weespersluis gebouwd, met zo'n 2.750 huizen. In de voormalige polder leven dieren als de heikikker, de rugstreeppad en ringslangen. Nu is het zo dat deze dieren worden zoveel mogelijk worden gevangen en elders weer worden teruggezet in een zogeheten 'compensatiegebied'. De provincie heeft een ontheffing verleend op de Natuurbeschermingswet om dat mogelijk te maken.

Voorwaarden

Volgens de Weesper stichting is dit compensatiegebied niet helemaal op orde. Juist daarom zijn er extra maatregelen nodig om de dieren beter te beschermen. Daarnaast worden de voorwaarden van de ontheffing overtreden.

Mede doordat er geen nieuwe feiten zijn opgevoerd, aldus de voorzieningenrechter, en de Raad van State nog altijd van mening is dat de maatregelen van de ontheffing streng genoeg zijn, is opnieuw het besluit genomen dat er doorgebouwd mag worden.

Het gaat hierbij om een voorlopige uitspraak. Later dit jaar ontmoeten beide kampen elkaar weer in de rechtbank, want er loopt nog een bodemprocedure. Dat is een procedure waarin het juridische geschil tussen de twee partijen definitef beslecht wordt.