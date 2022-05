Amsterdam NL V Is dit huis in Amstelveen hemelsblauw of lichtblauw? "De gemeente jokt"

Is het huis hemelsblauw of lichtblauw? Het lijkt een miniem verschil, maar dat is het juridisch niet. Dat bleek tijdens de rechtszaak tussen Jan Jacob Beckeringh en gemeente Amstelveen deze week. Jan Jacob Beckeringh, de eigenaar van het blauwe huis in Amstelveen, vindt dat de gemeente 'jokt'. De rechter sloot zich aan bij Beckeringh: de kleur is lichtblauw, de kleur die is toegestaan, volgens de bouwvergunning uit 1994.

Het huis was in 1994 al lichtblauw en daar was toen een vergunning voor. Die kleur is in de loop der jaren verbleekt en lichter geworden. Dus besloot Beckeringh de gevel van de woning in de zomer van 2019 weer blauw te schilderen. Meerdere buurtbewoners vonden de nieuwe blauwe kleur 'opvallend en opzichtig'. Ze klaagden bij de gemeente en die was het er mee eens. De gemeente vond de kleur zo afwijkend dat de ze door middel van een zogenoemde last onder dwangsom Jan Jacob Beckeringh probeerde te dwingen de blauwe kleur weg te halen. Het ging volgens het gemeentebestuur namelijk om een kleur die 'in ernstige mate in strijd is met de redelijke eisen van welstand'. Beckeringh is het hier niet mee eens. "Kijk, het zou wat anders zijn als je huis pimpelpaars of gifgroen verft maar dat is hier niet het geval."

Kleurmeting Wat knaagt aan Beckeringh is hoe de stadsbouwmeester er op is gekomen dat de kleur hemelsblauw is. "De manier hoe ze de kleur hebben bepaald is niet hoe het hoort. Dat moet namelijk met een kleurmeting." Volgens hem is de reden van het ontbreken van de kleurmeting simpel. "Anders zou er uitkomen dat het de kleur was die is toegestaan." 300 euro De rechtbank schrijft in het vonnis dat de woningen in de omgeving wit tot licht zandkleurig zijn. De blauwe villa verbreekt die eenheid. Toch maakt dat niet uit, omdat het om een 'welstandsluwe' wijk gaat. Dat buurtbewoners kozen uit een palet lichte zandkleuren, betekent niet dat een van dat palet afwijkende keuze een buitensporigheid is. Dat blijkt ook uit het feit dat lichtblauw in 1994 volgens de gemeente nog toegestaan was. De gemeente Amstelveen moet het bedrag dat de bewoners kwijt waren aan een deskundige voor de rechtszaak, 300 euro, ook vergoeden. Of de gemeente Amstelveen in hoger beroep gaat, is nog niet duidelijk. Ze zijn de uitspraak nog aan het bestuderen. Maar als het gebeurt, is Beckeringh er klaar voor. "In wezen hebben ze geen zaak, omdat ze in het begin gejokt hebben en dat nog steeds doen", aldus Beckeringh.