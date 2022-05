'Opzichtige blauwe kleur' van villa in Amstelveen leidt tot rechtszaak

De gemeente Amstelveen mocht geen last onder dwangsom opleggen voor het blauw schilderen van de gevel van een woning in Westwijk. Dat heeft de rechtbank vorige week geoordeeld.

De villa was in 1994 al lichtblauw en daar was toen een vergunning voor. Die kleur is in de loop der jaren verbleekt en lichter geworden. De bewoners hadden de gevel van de woning in 2019 weer blauw geschilderd. Omdat het om een zogenoemd 'welstandsluw gebied' gaat, hoefde de gemeente zich daar niet over te buigen. Wel geldt er een uitzondering voor 'welstandsexcessen'.

'In strijd met de redelijke eisen'

Meerdere buurtbewoners vonden de nieuwe blauwe kleur 'opvallend en opzichtig'. Ze klaagden bij de gemeente, die een handhaver langs stuurde. De handhaver vond de kleur zo afwijkend dat de gemeente de bewoners door middel van een zogenoemde last onder dwangsom probeerde te dwingen de blauwe kleur weg te halen. Het ging volgens het gemeentebestuur namelijk om een kleur die 'in ernstige mate in strijd is met de redelijke eisen van welstand'.

Daar waren de bewoners van de villa het niet mee eens. Ze stapten uiteindelijk naar de rechter. Tijdens de rechtszaak liet het Amstelveense gemeentebestuur weten dat de stadsbouwmeester de woning heeft bekeken en na een vergelijking met een kleurenwaaier concludeerde dat kleur leek op de zogenoemde RAL-code 5015. Die kleur is hieronder te zien. Volgens de gemeente is het geen lichtblauw.